Trickdiebe bestehlen 88-jährige Rentnerin

Täter gaben sich als Handwerker aus.

Von Frank Michalczak

Eine 88-jährige Seniorin wurde in Vieringhausen zum Opfer dreister Trickdiebe. Sie gewährte ihnen Einlass, nachdem sie sich als Mitarbeiter eines Subunternehmens der Remscheider Stadtwerke ausgegeben hatten. In unbeobachteten Momenten stahl einer der beiden Täter Schmuck, Bargeld und Tafelsilber aus dem Wohnzimmerschrank. Die Tat ereignete sich Donnerstag gegen 15 Uhr.

Die Tochter der Seniorin, Heidi Hinne, wandte sich nun an den RGA, um die Remscheider vor der Masche zu warnen. Der materielle Schaden sei sehr ärgerlich. „Aber noch schlimmer sind die seelischen Folgen“, erklärt Heidi Hinne. Sie erkenne ihre Mutter seither kaum wieder. „Sie war vorher lebenslustig. Jetzt ist sie sehr niedergeschlagen.“

Dabei wollte die ältere Dame nur hilfsbereit sein: Die beiden Männer hatten eine Notsituation konstruiert. Sie müssten die Ursache eines Wasserschadens im Mehrfamilienhaus suchen, erklärten sie der 88-Jährigen, die ihnen den Anschluss in der Küche zeigte. Ein Dieb entfernte sich von dort – mit dem Hinweis, er müsse noch etwas holen. Der andere blieb mit der 88-Jährigen in der Küche und bat sie darum, seine Taschenlampe zu halten, mit den sie den Unterstellschrank ausleuchtete. Diese Gelegenheit nutzte der Komplize, um Beute zu suchen. Nach einigen Minuten verließen sie die Wohnung. „Ein Täter ist nach Schätzung meiner Mutter um die 30, der andere etwa 60 Jahre alt“, erklärt Heidi Hinne, die sich über die Dreistigkeit nur wundern kann: „Was geht in solchen Menschen vor?“

Immer neue Maschen beschäftigen die Polizei

Mit Trickdiebstählen beschäftige sich die bergische Polizei derzeit sehr, erklärt deren Sprecher Stefan Weiand. Zuletzt habe er vor falschen Polizisten gewarnt, die in Remscheid ihr Unwesen trieben. Bei dem Diebstahl in Vieringhausen handele es sich aber vermutlich um einen Einzelfall. „Trickdiebe sind sehr kreativ und erfinden immer neue Maschen“, berichtet Weiand. Seine Empfehlung. „Unbekannten keinen Einlass gewähren. Nichts ist so nötig, dass es nicht ein paar Minuten warten kann.“ Und: Im Zweifel umgehend die Polizei anrufen, die sich mit dem fremden Besuch befasse, Tel. 110. Hilfreich sei auch eine Kette an der Tür, die sich dadurch nur einen Spalt öffnet. Unbekannte haben es dann schwerer, in die Wohnung zu gelangen.

