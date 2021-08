Trecknase: Verkehr wird anderes geregelt

Lennep

Innerhalb der Großbaumaßnahme Trecknase wurde gestern Abend die Verkehrsregelung in Fahrtrichtung Remscheid umgestellt. Weil in der Baustelle ein Unfallschwerpunkt entstanden ist, beschloss die Unfallkommission gestern Morgen eine Veränderung der Fahrbeziehung in Fahrtrichtung Remscheid. Künftig wird der Verkehr Richtung Remscheid (bisher rechte Spur in Fahrtrichtung Remscheid) sowie Richtung Bergisch Born (bisher linke Spur in Fahrtrichtung Remscheid) auf eine Fahrspur zusammengeführt. Danach ist es möglich, sich passend zum Fahrtziel einzuordnen. red