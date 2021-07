Trecknase: Am Dienstag kommen die Bagger

Umbau der Kreuzung

Der Umbau der Kreuzung beginnt. Gegraben wird zunächst ein paar Meter weiter. Die Busse fahren erst im April neue Routen.

Es wird funktionieren. Sagen die einen. Die anderen befürchten Chaos im Berufsverkehr. Wer recht behält mit seiner Prognose für die Trecknase, das wird sich voraussichtlich erst in fünf Wochen zeigen. Denn zwar beginnt die Stadt am Dienstag mit dem Umbau Kreuzung. Für das erste Nadelöhr sorgen die Bagger aber ein paar Meter weiter in Fahrtrichtung Remscheid.

Dort, wo der Tenter Weg die Lenneper Straße tangiert, graben sie eine Straße, die die Trecknasen-Umbauer den Bypass nennen. Über ihn soll ab Anfang April der Weg nach Bergisch Born und Wermelskirchen führen. „Der Bypass ist das Herzstück der Verkehrsführung“, erklärt Michael Zirngiebl, Chef der Technischen Betriebe Remscheid.

„Danach gehen wir mit Freude an die Ringstraße/Rader Straße.“

Seine Planer haben die 4,5 Millionen Euro teure Baustelle durchgetaktet. Bauen wird die Firma Pohl Erdbewegungen GmbH mit Sitz in Hilden. 15 Monate sollen die Bauarbeiter an der Trecknase zu tun haben und genauso lang wird der Autofahrer mit einer Vielzahl von Sperrungen und Umleitungen zu tun bekommen.

Das aber wohl erst ab dem 3. April. Dann will die Firma Pohl mit dem Bau eben jenes Bypasses fertig sein und dann zu den eigentlichen Bauarbeiten auf die werktags von 30 000 Autos befahrene Kreuzung wechseln. „Dann erst wird die Einfahrt in die Kölner Straße und in die Borner Straße gesperrt“, sagt Michael Zirngiebl.

Und auch dann erst werden die Busse der Stadtwerke andere Routen nehmen. Wie gegenwärtig viele Autofahrer sieht auch Matthias Bioly, Chefverkehrsmanager der Stadtwerke, der Megabaustelle mit gemischten Gefühlen entgegen. Auch seine Busse müssen den engen Bypass über den Tenter Weg und die Straße Trecknase zur Borner Straße passieren. „Gegenwärtig weiß so recht keiner, wie sich das entwickelt“, sagt Bioly.

Deutlich entspannter schaut er auf die anderen Umwege, die sich für die Verkehrsbetriebe ergeben. Auf ihrem Weg von Remscheid nach Lennep werden die Busse über die Trecknase fahren, dann links in die Hermannstraße einbiegen und weiter bis zum Kreishaus an der Kölner Straße fahren. Von Lennep nach Remscheid geht es ebenfalls über die Hermannstraße, die Leverkuser Straße zur Ringstraße und über die Kreuzung Trecknase. In Höhe des Lidls wird eine Haltestelle eingerichtet, ebenso auf der anderen Fahrbahnseite. Doch auch das gilt nur vorläufig. Über ihre Homepage wollen die Stadtwerke auch kurzfristig über alle Änderungen im Busverkehr zwischen Lennep und Remscheid berichten.

Welche Überraschungen im Erdreich warten, weiß zudem niemand. In jedem Fall zum Vorschein kommen dürfte der alte Fußgängertunnel, den es lange schon unter der Trecknase gibt. Der geschlossene Tunnel führt von der Kölner Straße bis kurz vor den Parkplatz des Lidl. Die Idee einer Reaktivierung, die der Lenneper Klaus Lellek einst hegte, wurden nie verwirklicht.

Und? Wird sie denn nun funktionieren, die Megabaustelle? „Es gibt Baustellen, die einfacher sind“, sagt Bauherr Michael Zirngiebl. Dabei ist der nächste schwierige Umbau schon in Sicht. „Nach der Trecknase gehen wir mit Freude an die Ringstraße / Rader Straße“, sagt Zirngiebl. Die Kreuzung wird für das DOC umgebaut. Und auch dort braucht der Autofahrer absehbar stahlharte Nerven.