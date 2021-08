Es bleibt bei einer Fahrbahn an der Trecknase

Kommission zieht erste Bilanz

+ © Roland Keusch Auch Schnee und Eis haben der Baustelle Trecknase zugesetzt. Die neue Verkehrsführung soll mehr Sicherheit gewährleisten. © Roland Keusch

Facebook

Twitter

E-Mail

Autor Frank Michalczak schließen

Feedback schließen

Weitere schließen

Von Frank Michalczak schließen

Unfallkommission zog am Donnerstag eine erste Bilanz über die neue Verkehrsführung in der Baustelle. Sie gilt bis Januar – mindestens.

Von Frank Michalczak

Es bleibt bei der veränderten Straßenführung in der Baustelle an der Trecknase. Dies ergab am Donnerstag ein Treffen der Verkehrskommission mit Vertretern von Polizei, Straßenverkehrsbehörde und Feuerwehr. Seit Montag konzentriert sich die Linienführung auf eine Fahrbahn. Dadurch werde eine Gefahrenquelle behoben, heißt es im Ordnungsamt. Die Folge waren aber am Montag erhebliche Staus, die bis auf die Rader Straße reichten.

Wie Daniel Pfordt vom Ordnungsamt mitteilt, wird es im Berufsverkehr weiterhin zu Behinderungen kommen, obwohl sich zahlreiche Autofahrer mittlerweile an die neue Regelung gewöhnt hätten – und zügiger den Engpass passieren. „Die Leistungsfähigkeit der Kreuzung wird durch die neue Regelung leider verringert. Aber wir können über 60 Unfälle seit April nicht einfach ignorieren“, erklärt Pfordt.

Hauptgrund für die Kollisionen seien Sichteinschränkungen gewesen: Aus Bergisch Born kommend, mussten Autofahrer bislang auf die rechte Spur wechseln, wenn sie in Richtung Remscheid unterwegs waren. Insbesondere die Führer von Lkw hatten dabei große Problem, Autos im toten Winkel zu erkennen, die sich auf der rechten Seite befanden. Ergebnis: 64 Kollisionen, vier Leichtverletzte, hoher Sachschaden.

Anfang Januar will die Unfallkommision ein Fazit ziehen

Wie Pfordt berichtet, habe die Unfallkommission ein weiteres Treffen in der zweiten Januar-Woche vereinbart. Dabei soll bilanziert werden, ob die Unfallzahlen an der Trecknase zurückgegangen sind.

Auch die Erfahrungen der Feuerwehr, die in Notfällen mit dem Rettungswagen durch den Engpass zum Sana Klinikum an der Burger Straße gelangen muss, werden dann Thema. „Die Autofahrer sind verpflichtet, eine Rettungsgasse zu bilden, auch wenn es möglicherweise an der Trecknase eng ist“, hebt Pfordt hervor.

Gunter Breidbach, zuständiger Sachgebietsleiter bei den Technischen Betrieben weist darauf hin, dass mittlerweile Hindernisse auf der Baustelle beseitigt seien, die zusätzlich den Verkehrsfluss gebremst hatten. „Die tiefen Bodenwellen sind entschärft.“

Hoffnung setzt er darauf, dass in einigen Monaten ein Etappenziel an der Trecknase erreicht werden soll. Vorgesehen ist, dass die Kölner Straße wieder an der Tecknase geöffnet wird – zunächst einmal aber nur in Richtung Remscheid/Innenstadt. Eigentlich war dies bereits zum Ende dieses Jahres vorgesehen. Durch den Wechsel des Bauunternehmens ruhten die Arbeiten an der Trecknase jedoch wochenlang. „Frühestens Ende März können wir die Kölner Straße wieder anbinden. Das aber ist auch vom Wetter abhängig“, erläutert Gunter Breidbach.

Trecknase soll nun Ende Oktober 2018 fertig sein

So verzögere sich auch die Fertigstellung der Trecknase. Bisher sprachen die Technischen Betriebe Remscheid von Sommer 2018, nun ist daraus „Ende Oktober 2018“ geworden, wie Breidbach hinzufügt. Bis dahin wird der Knotenpunkt ausgebaut. In Richtung Kölner Straße und in Richtung Ringstraße wird es künftig jeweils zwei Abbiegespuren geben.

BAUSTELLE AUSBAU Im Februar begannen die Arbeiten an der Trecknase. Die täglich von bis zu 30 000 Fahrzeugen befahrene Kreuzung sollte für 4,5 Millionen Euro ausgebaut werden. Als Fertigstellungstermin wurde zunächst Juni 2018 anvisiert. Die Remscheider Firma Dohrmann übernahm am 17. November die Baustelle, nach dem die Stadt Remscheid den Vertrag mit der Baufirma Pohl aus Hilden gekündigt hatte.

Davon versprechen sich die verantwortlichen Planer, dass die Grün-Phasen der Ampelanlagen von deutlich mehr Autofahrern genutzt werden können, so dass der Rückstau in Richtung Lennep geringer ausfällt als bisher. Jene, die bis dahin an der Trecknase im Stau stehen, werden diese Zeit herbeisehnen.