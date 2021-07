Travestie-Duo Ham & Egg feiert Jubiläum

Show

Seit 19 Jahren kommen Jörg Dilthey und Andreas Schmitz regelmäßig nach Lennep.

Von Elisabeth Erbe

Ausverkauft! Das Rotationstheater zeigte am Freitag eine schillernde Travestieshow. Ham & Egg präsentierten mit dem Programm „Sahnestücke Deluxe“ das Beste aus 20 Jahren Bühnenprogramm. Seit fast 19 Jahren reist das Travestie-Duo Jörg Dilthey und Andreas Schmitz nach Lennep und sorgt jedes Mal für zahlreiche Gäste. Auch am Freitag musste David Schmidt wieder Stühle für spontane Besucher zustellen. Jede Menge Damen jubelten den Künstlern zu. Und die Herren im Saal? „Seid ihr freiwillig hier?“, fragte Andreas Schmitz in die Menge. „Nein“, erklang es sofort zurück.

Und im Nu war das Eis zwischen Ham & Egg und den Zuschauern gebrochen. Durch die Nähe zwischen Bühne und Stuhlreihen entstanden oft spontane Konversationen, die das Programm noch unterhaltsamer machten, als es eh schon war. „Was guckst du denn so zu mir?“, fragte Ham dem jungen Mann aus der ersten Reihe, „die sind nicht echt. Du wirst bei mir nicht das finden, was du suchst. Aber dich kriegen wir noch umgepolt“. Aufklärung für Erwachsene mit frechen Spitzen.

Nachdem alle begriffen hatten, dass sich unter den glitzernden Kostümen zwei Herren befinden, startete das Duo ihre musikalische „Showtime“. In blauen Federn und einem pompösen Glitzerkleid wackelten nicht nur die Mikrofone. Im „Musentempel zu Lennep“, dem Rotationstheater, blieb kein Auge trocken. Ham & Egg verstanden es, das Publikum mitzureißen. Mit schlüpfrigen Anekdoten holten sie auch den letzten Gast aus der Reserve. Die Witze mit dem „blauen, schwulen Schlumpf“ oder die „Nonne und der Mönch in der Wüste“ ließen das Publikum lauthals lachen. Ganz zu schweigen von der Mimik, die die beiden in Perfektion beherrschten. Als rot-schwarzer Pfau mit Federstola und viel Bling-Bling sang Egg ein freches Chanson „Da macht mir keiner was vor“. Stimmlich nicht herausragend, aber die Show dazu war faszinierend. „Ich was, ich kann nicht singen. Wenn ich zuhause dieses Lied gesungen habe, wurden die Mietpreise drastisch gesenkt“, verriet er. Die Künstler nahmen die Männerwelt und auch sich selbst gehörig auf die Schippe. Das macht die beiden so authentisch und sympathisch.

Das Musical „Evita“ sorgte für schallendes Gelächter. Statt „Dont cry for me Argentina“ hieß es „So viel Zeug war noch nie da“. Mit übertriebenen langen Armen sang Evita nicht von der Balkonbrüstung, sondern jammerte über all das Chaos in ihrem Haus. „Die Kostüme lassen mich jedes Mal staunen“, schwärmte Zuschauerin Mareike Kurt. Lauter Aufschrei, als Egg beim Lied „Ich bin rund und gesund“ die Hüllen fallen ließ. Ein Leoparden-Bikini kam zum Vorschein. Die unechte Oberweite hätte größer nicht sein können. Witzig, als sich versehentlich der Bikini öffnete und die pralle Weiblichkeit zum Vorschein kam. Das Publikum kam aus dem Gelächter nicht heraus. Sehr kreativ waren die Plüschautos, die beide Künstler an ihrem Leibe trugen und „Im Wagen vor mir fährt ein junges Mädchen“ von Henry Valentino sangen. In rasender Geschwindigkeit wechselte das Travestie-Duo ihre Kostüme und sorgte immer wieder für staunende Ausrufe. Die Publikumsnähe ist eines der Markenzeichen des Duos. Kein Wunder, dass die Zuschauer lauthals mitsingen und immer zum Takt klatschten. Die Paradiesvögel erhielten am Ende tobenden Applaus.