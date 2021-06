Kommentar zur Alleestraße: Traut Euch doch mal was

Standpunkt von Axel Richter

Manche Dinge brauchen in Remscheid eben etwas länger, meint Axel Richter.

Man schrieb den 16. Oktober 2003, da stapfte ein kerniger Mann aus Oberbayern über die Alleestraße. Und machte sich so seine Gedanken über die Einkaufsmeile der Remscheider. Am Ende sorgte der Städtetester Christian Klotz für einen heftigen Streit, der mit Abstrichen bis heute andauert. Denn der Experte für Stadtmarketing hatte gefordert: „Verwandeln Sie ihre Allee ab Leffers in einen verkehrsberuhigten Geschäftsbereich.“ Mit anderen Worten: Die Kunden sollten wieder mit dem Auto kommen können. Heute, beinahe 14 Jahre später, gibt es Sinn-Leffers nicht mehr und auch andere Frequenzbringer haben sich von der Alleestraße verabschiedet. Die Autos durften jedoch nur für eine Probephase zurückkehren. Für mehr fehlte den Politikern der Mut oder der Wille.

Nun, endlich, nimmt die Diskussion wieder Fahrt auf, und der eine oder andere traut sich hoffentlich mal etwas. Manche Dinge brauchen in Remscheid eben etwas länger.

