CDU trauert um Peter Otto Haarhaus

Nachruf

Ratsmitglied starb mit 73 Jahren.

Die Remscheider CDU trauert um Ratsherr Peter Otto Haarhaus, der am Freitag im Alter von 73 Jahren verstorben ist. Parteichef Jens Nettekoven würdigt den Ortspolitiker als einen „Herren mit feinen Umgangsformen, als einen ruhigen, sympathischen und zum Ausgleich neigenden Kollegen“. Peter Otto Haarhaus sei bei den Christdemokraten ein geschätzter Fachmann vor allem in Haushaltsfragen gewesen, dem es immer um die Sache gegangen sei.

Als Direktkandidat der CDU für den Wahlkreis Kranen/West hatte Haarhaus zur Kommunalwahl 2009 sein Motto genannt: „Die Menschen sollen sich wohlfühlen.“ Das sei sein Anspruch gewesen. „Große ideologische Debatten lagen ihm fern. Man konnte sich auch als Mensch in seiner Gegenwart wohlfühlen, weil für Peter Otto Haarhaus Politik nicht alleiniger Lebensinhalt war, sondern weil er auch sonst die guten Seiten des Lebens zu schätzen wusste“, erklärt Nettekoven. Als Handwerker und in seinen Funktionen bei der Mittelstandsvereinigung sei er immer Sprachrohr der Wirtschaft in Remscheid gewesen. Auch als Mitglied des Rechnungsprüfungsausschusses, des Verwaltungsrats der Stadtsparkasse, des Hauptausschusses und in der Bezirksvertretung Lüttringhausen habe er Spuren hinterlassen. red