Six Bridges Rally: Mit dem E-Bike von Müngsten nach Portugal

Zum dritten Mal gehen im September Oldtimer und Motorräder an den Start, um 6000 Kilometer durch Europa zu fahren. Sie sind unterwegs zu den sechs Brücken, die sich gemeinsam als Welterbe bewerben. Diesmal ist auch ein Fahrradfahrer dabei.

Von Daniela Neumann

Solingen. Am 9. September ist es wieder so weit: Dann startet die diesjährige „Six Bridges Rally“ im Brückenpark Müngsten. Zum dritten Mal fahren Abenteuerlustige die sechs Brücken ab, die sich gemeinsam als Unesco-Welterbe bewerben. Sie sind unterwegs in Autos und Motorrädern, die älter als Baujahr 2007 sind, in Elektroautos – und neu auch auf dem E-Bike. Mit ihrer Teilnahme machen auf den Bewerbungsprozess aufmerksam. Im Oktober soll es zu diesem Neuigkeiten geben.

„Wir haben uns auch in die anderen Brücken verliebt“, berichtet Marc Baehr. Er organisiert mit Initiator Timm Kronenberg die Tour ab der hiesigen Müngstener Brücke. Langsames Reisen, Land und Leute kennenlernen und natürlich die fünf anderen europäischen Bogenbrücken, die sich auf dem Weg zum Welterbe befinden: „Wir verstehen uns als verbindendes Element“, sagt Kronenberg. Bei den beiden ersten Rundfahrten sind rund 130 000 Euro Spendengeld zusammengekommen für Projekte, die die Teilnehmenden auswählten. Darunter auch die Arbeit des Fördervereins Welterbe Müngstener Brücke. Dass Deutschlands höchste Eisenbahnbrücke vor der Tür liegt, ist Menschen auch aus der Region mitunter gar nicht präsent.

E-Bike-Fahrer Stefan Knopp startet einen Monat früher

Durch die jetzige Teilnahme von Stefan Knopp aus Duisburg sowie Mike und Tristan Brailey aus Köln ändert sich das wieder etwas. Knopp hat schon ganz Deutschland mit seinem E-Bike durchquert und wird sich mit diesem ab 12. August auf einen 3600 Kilometer langen Weg von Brücke zu Brücke durch die Alpen, die Pyrenäen und spanische Wüstenlandschaft begeben. 42 000 Höhenmeter gilt es zu überwinden. Dabei sammelt er Geld für SOS-Kinderdörfer. „Die Herausforderung ist, dass es teilweise eine dünnere Besiedlung als hier gibt und ich gucken muss, wo ich laden kann“, erzählt der Fahrradfan aus dem Ruhrgebiet. Am 17. September möchte er auf die Fahrteams treffen und wird sein Bike dann auf den Landrover der Braileys laden, um mit ihnen zurückzufahren.

Bisher sind neben dem E-Bike-Neuzugang bereits zehn Teams aus je zwei Personen angemeldet. Sie fahren vom 9. bis zum 24. September je rund 6000 Kilometer durch neun Länder. Ihre Ziele: Die Brücken Ponte San Michele in Italien, Viaduc du Viaur und Viaduc de Garabit in Frankreich, Ponte Dom Luis I und Ponte Maria Pia in Portugal und zu Beginn und am Ende die Müngstener Brücke.

Nachdem Solingens Oberbürgermeister Tim Kurzbach Schirmherr der Tour geworden war, fand das Orga-Team noch vor der ersten Runde auch eine Schirmherrin: Myriam Larnaudie-Eiffel, die Ururenkelin von Gustave Eiffel. Sein Eiffel-Turm beschert Frankreichs Hauptstadt Paris nicht nur unzählige Touristen: Dessen Architektur steht als hochaufragendes Zeichen für den Wettbewerb der Ingenieure seiner Zeit um Konstruktionen wie die sechs europäischen Brücken. Gustave Eiffel hat im Übrigen zwei der sechs Brücken, die sich um das Unesco-Welterbe bewerben, erbaut: die Ponte Maria Pia in Porto, die er 1877 fertigstellte, und das französische Viaduc de Garabit. Diese Brücke war ihrerzeit mit 122 Metern die höchste Eisenbahnbrücke der Welt und wurde im Jahr 1884 eröffnet, worüber Kronenberg und Baehr auch online informieren.

Die Bewerbungsfrist für die Teilnahme an der 16-tägigen Six Bridges Rally ist auf Ende Juli terminiert. Im Durchschnitt stehen 375 Kilometer pro Tag an, die hauptsächlich über Landstraßen gehen sollen: Somit sind die Tage voll. Jedes Team erhält ein Roadbook mit Infos und Aufgaben, doch die Erfahrungen stehen im Vordergrund, nicht die Preisverleihung nach Punkten. „Es wird acht Treffen geben, wir machen auch eine Europaparty in Bordeaux“, berichtet Timm Kronenberg rund um geplante Empfänge.

sixbridges-rally.de

Mitmachen

6000-Kilometer-Tour von der Müngstener Brücke durch neun Länder zu fünf weiteren Brücken und zurück.

Start: 9. September

Ende: 24. September

Guter Zweck: Der letztjährige Drittplatzierte Jürgen Meurer sammelte 5000 Euro für den guten Zweck.