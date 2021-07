Polizei nahm Brummis ins Visier

Sicherheit

+ © Michael Schütz Ein toter Winkel kann tödlich sein: Ralf Wentland, bei der Polizei Wuppertal für Verkehrsunfallprävention zuständig, stellte gestern auf dem Dekra-Gelände einen „EinstellPlatz“ vor. © Michael Schütz

Bei der Dekra wurde ein „Spiegel-Einstellplatz“ vorgestellt.

Von Andreas Weber

Ein Viertel aller Verkehrsunfälle im bergischen Städtedreieck 2018 passierte beim Abbiegen. 108 Fußgänger und Radfahrer wurden dabei verletzt. Auch wenn die Laster nicht den Hauptanteil bei den Kollisionen stellten, so hatte die Polizei gestern landesweit „Brummis im Blick“. In Remscheid wurden sie nicht nur auf allgemeine Regelverstöße (Abstand, Geschwindigkeit, Ladungssicherung) und die Einhaltung von Sozialvorschriften kontrolliert, der Fokus wurde auf ein überlebenswichtiges Detail gerichtet. Auf dem Hof der technischen Prüforganisation Dekra im Industriegebiet Überfeld präsentierten Verkehrspolizei, THW und Dekra am Nachmittag einen „Spiegel-Einstellplatz“.

Auf dem Knapp 48 können Lkw-Fahrer ihr Gefährt erst ohne großen Zeitaufwand exakt ausrichten, dann die Einstellung ihrer Spiegel anhand von Fixpunkten auf dem Boden überprüfen – wenn sie die auf dem Asphalt eingezeichneten Markierungen nutzen. Wer die Spiegel als Fahrer korrekt eingestellt hat, bringt Leben in den toten Winkel. Denn die schwersten Unfälle mit Personenschäden und Todesfällen passieren oft, wenn die Brummis die schwächeren Verkehrsteilnehmer neben sich oder vor ihrer Motorhaube übersehen.

Bei neuen Nutzfahrzeugen sorgen sechs Spiegel für Sicherheit

Dirk Marsch, stellvertretender Niederlassungsleiter Wuppertal, zu dem Remscheid als Außenstelle gehört, weiß: „Hundertprozentige Sicherheit gibt es nicht. Aber wenn Unternehmer ihre Fahrer auf dem Firmengelände mit entsprechenden Markierungen die Spiegel einstellen lassen, sind diese sehr gut vorbereitet.“ Die paar Striche kosten nicht viel, bei Anruf schickt die Dekra einen Mitarbeiter raus, der sie mit Schablonen aufträgt. So wie bei der Wuppertaler Spedition Nüllig & Haß, die gestern eine solche Orientierungshilfe erhielt. Bei neuen Nutzfahrzeugen sind es sechs Spiegel, die optisch zur Sicherheit beitragen: zwei auf der Fahrerseite, drei beim Beifahrer und einer an der Front.

Letzterer hilft, das Risiko für die fatalen Zusammenstöße im Stop-and-Go-Verkehr oder beim Anfahren an Ampeln zu verringern. Ralf Wentland, der mit seinem Kollegen Stephan Keller als Verkehrssicherheitsberater für die Polizei in der Prävention tätig ist, begrüßt mit den „Einstellplätzen“ eine zusätzliche Sicherheitsmaßnahme, die gestern auf dem Dekra-Hof der Öffentlichkeit nachdrücklich in Erinnerung gerufen wurde.

Nicht nur, weil, wie Wentland betont, die Unfallzahlen bei Lastern landesweit steigen. Abbiegevorgänge bei Brummis sind kritische Momente, aber auch eine „anspruchsvolle Aufgabe“ für die Fahrer, betont Ralf Wentland.