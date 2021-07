Verkehrs- und Förderverein: Tote Hosen sollten beim Jubiläum singen

Interview der Woche

Der Verkehrs- und Förderverein feiert 2019 sein 150-jähriges Bestehen. Wofür steht er?

Klaus Kreutzer: Der Verkehrs- und Förderverein Lennep ist ein Bürgerverein mit einer sehr langen Tradition. Es war übrigens der Großvater unseres Geschäftsführers Roland Kirchner, der den Verein nach dem Krieg reanimierte. Ohne Hugo Kirchner, wegen seiner stattlichen Erscheinung auch der Löwe vom Grenzwall genannt, wäre der Verein wahrscheinlich in Vergessenheit geraten. Die Ziele und Aufgaben lassen sich so zusammenfassen: Er ist der Bürgerverein für Lennep, er will Lennep attraktiver machen – unter anderem durch Werbung, Fremdenverkehrsförderung und Stadtplanung. Außerdem will er das Zusammengehörigkeitsgefühl fördern, politischen Einfluss nehmen und Kultur und Traditionen pflegen. Nicht zuletzt will er eine starke und verlässliche Gemeinschaft sein.

Wie wird der Verein das Jubiläum feiern?

Kreutzer: Das ist ein sehr trauriges Kapitel, worunter ich immer noch sehr leide. Der Verkehrs- und Förderverein hatte ein Jahr Zeit in die Planung einer Großveranstaltung gesteckt. Es sollte ein Open-air-Event mit 20 000 und mehr Besuchern stattfinden. Es waren namhafte Partner mit an Bord. Der WDR wollte das Konzert senden. Der Vertrag war ausverhandelt und hätte unterschrieben werden können. Es wurden mit Künstlern vertragsreife Vorbesprechungen geführt – und darunter waren Namen wie Nena, Spider Murphy, ja, sogar die Toten Hosen. Alles schien klar zu sein.

Woran ist das Ganze denn gescheitert?

Kreutzer: Es gibt in Lennep keine Fläche, wo man ein solches Ereignis hätte abhalten können. Tennenplatz Sportanlage Hackenberg: nein. Röntgen-Stadion: nein. Lenneper Bachtal: nein. Robert-Schumacher-Straße: nein. Dabei will ich ausdrücklich der Stadtverwaltung keine Vorhaltungen machen. Es fanden ein halbes Dutzend Gespräche mit bis zu 30 Personen und fast dem gesamten Verwaltungsvorstand statt. Fazit: Unter den bestehenden Sicherheitsvorschriften geht das in Lennep nicht. Uns wurde zwar der Schützenplatz in Remscheid angeboten, wo wir die 20 000 bis 25 000 Besucher hätten unterbringen können, aber: Die Sause zum Geburtstag sollte nun mal in Lennep stattfinden.

Und nun?

Kreutzer: Neben den bekannten Festen planen wir jetzt eine kleine Gala am 15. November in der Klosterkirche. Aber „Wacken in Lennep“ ist noch in meinem Kopf, wenn die Eigentümer mitspielen, vielleicht auf den Wiesen und Feldern auf Hackenberg. Mal sehen.

Die Debatten in Lennep waren in den letzten Jahren von den Plänen geprägt, ein Designer Outlet Center (DOC) anzusiedeln. Wie ist denn Ihre Meinung zu dem Großprojekt – und wie bewerten Sie den Stand der Dinge?

Kreutzer: Die ganze Sache dauert mir viel zu lange. Ich wundere mich doch sehr, dass die Meinung der Bürger in Lennep nicht schon umgeschlagen ist. Es wurde einmal gesagt, man könne seine Weihnachtsgeschenke 2017 im DOC kaufen. Gut ist, dass wir uns in der Familie außer den Enkeln schon lange nichts mehr schenken. Aber Spaß beiseite: Das Projekt wird bewusst von den Wuppertalern verzögert. Dort wird ganz offensichtlich auf eine Zermürbungstaktik gesetzt. Man hofft, dass der Investor die Lust verliert. Einige Politiker in Wuppertal träumen immer noch davon, dass sie der Nabel der bergischen Region und darüber hinaus sind. Sie bringen alles durcheinander. Ich bewundere unseren OB, der immer noch die Contenance behält.

Im Zuge des DOC fallen Veranstaltungsflächen weg - Kirmes- und Jahnplatz stehen den Vereinen nicht mehr zur Verfügung. Ist die Robert-Schumacher-Straße der adäquate Ersatz, den die Stadtverwaltung versprochen hat? Dort feiern Sie ja nun Ihr Oktoberfest.

Kreutzer: Obwohl wir für unser Oktoberfest 2018 mit der neuen Möblierung, die Bühne stand in der Mitte des Zeltes, viel Zustimmung erhielten, bin ich nicht restlos glücklich. Wir können das Zelt nicht vergrößern. Mit einer Kapazität von 2500 Besuchern pro Abend ist Schluss. Wir könnten locker pro Abend 1000 Gäste mehr aufnehmen. Der Erfolg an dem neuen Standort hat einen Namen: Michael Zirngiebl, Chef der Technischen Betriebe Remscheid (TBR). Er hatte im Vorfeld sehr viel für uns dort getan. Ein herzliches Dankeschön.

Besonders am Herzen liegt Ihnen die Zukunft der Kölner Straße, die als Einkaufszone immer mehr an Bedeutung verloren hat. Zuletzt setzte sich die CDU durch, 50 000 Euro für die Dienste eines Planungsbüros bereitzustellen, das sich mit der Umgestaltung der Straße befassen soll. Was halten Sie denn davon?

Kreutzer: Ich bin Markus Kötter, unserem Bezirksbürgermeister, sehr dankbar, das Thema wieder auf das Tapet gehoben zu haben. Seit 1979 ist belegt, dass ich x-fach Vorschläge gemacht habe. Das sind jetzt 40 Jahre, solange betreibe ich auf der „Kö“ unser Sanitätshaus Kreutzer. Ich habe das Konzept „Lennep 2002“ sowie die prämierten Vorschläge der Studenten von der Universität aus Wuppertal immer noch griffbereit in den Akten. Die Studenten werden wahrscheinlich bald in Rente gehen, und es wird nichts kommen. Es fehlt der Branchenmix, es fehlt Aufenthaltsqualität, es fehlt an vielen Dingen. Die Anlieger sind auch müde geworden, sich fortlaufend einzubringen, wenn daraus nichts wird.

Nach der Trecknase wird in einigen Monaten die Kreuzung Ring-/ Rader Straße umgebaut. Der Schwerlast- und Pkw-Verkehr aus Richtung Lüttringhausen wird dann über die Kölner Straße umgeleitet. Kann sie das überhaupt verkraften?

Kreutzer: Bei der Umleitung über die Kölner Straße habe ich Bedenken und diese auch bereits vorgetragen. Bei TBR- Chef Michael Zirngiebl finde ich immer ein offenes Ohr. Wir haben vereinbart, in der nächsten Woche über das Thema zu reden.

Das Ende von Hertie bedeutete eine Zäsur für Lennep. Nun haben sich Edeka und Aldi dort angesiedelt. Ist an der Kölner Straße dadurch eine Belebung erfolgt?

Kreutzer: Die Ansiedlung vor allem von Edeka begrüße ich. Sie ist eine Bereicherung. Ob Aldi sich damit einen Gefallen getan hat, darf bezweifelt werden. Das sage ich auch mit dem Blick durch die „Einzelhandelsbrille“. Dennoch: Es bleibt die Kritik gegenüber dem seinerzeitigen Bauherren. Der Eingang ist an der falschen Stelle.