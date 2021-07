Top-Azubis stärken die Wirtschaft

IHK-Ehrung

+ © Michael Schütz Sie tun der bergischen Wirtschaft gut: die erfolgreichsten Ausbildungsabsolventen aus Remscheid, Solingen und Wuppertal. © Michael Schütz

128 Nachwuchskräfte bestanden ihre Abschlussprüfungen mit „sehr gut“. Dafür wurden sie von der IHK geehrt.

Sie sind die Besten der Besten: 128 der 2400 Auszubildenden des aktuellen Jahrgangs im Bezirk der Bergischen Industrie- und Handelskammer (IHK) haben bei ihren Prüfungen im Winter 2018/19 und Sommer 2019 die höchstmögliche Wertung erreicht – ein „sehr gut“. Für ihre herausragende Leistung wurden die Berufsstarter am Donnerstagabend in der Eventarena in Remscheid geehrt.

„Sie hier alle sind eine gute Nachricht für die bergische Wirtschaft“, ordnete IHK-Vizepräsident Axel Blankennagel die Bedeutung guter Ausbildung ein. Qualifizierte Mitarbeiter seien eine Voraussetzung für wirtschaftlichen Erfolg – gerade in Zeiten, in denen die Demografie Nachwuchstalente zu einer Rarität macht. Umso wichtiger sei es, noch mehr junge Leute für die Duale Ausbildung zu gewinnen.

Den Unternehmen schrieb Blankennagel deshalb ins Stammbuch, sich durch eine „attraktiv gestaltete Ausbildung“ um den Nachwuchs zu bemühen. „Das mag für manche Unternehmen neu sein: Aber sie müssen sich heute auch ein Stück weit bei den potenziellen Azubis bewerben“, verwies der IHK-Vize auf den Wandel zum Bewerbermarkt. Insbesondere in Remscheid und Wuppertal sind mittlerweile mehr Stellen frei, als es überhaupt Bewerber gibt.

Zugleich betonte Blankennagel aber auch, dass hervorragende Leistungen wie die der 128 Top-Azubis, die von der IHK geehrt wurden, nicht allein auf einer Einzelleistung beruhen. „So etwas ist ohne das Engagement der Ausbildungsbetriebe und tolle Berufskollegs nicht möglich“, so Blankennagel mit Blick auf die 89 Betriebe und 26 Berufsschulen, die an der erfolgreichen Ausbildung der Jahresbesten maßgeblichen Anteil hatten.

Zwilling J.A. Henckels AG liefert Paradebeispiel für gute Ausbildung

Den Azubis in der Eventarena gestand der IHK-Vize zu, „sich jetzt kurz zurückzulehnen und ordentlich zu feiern“. Dann aber müssten sie sich bewusstmachen, dass mit dem Abschluss der Ausbildung das heute notwendige lebenslange Lernen nicht zu Ende sei. „Wissen veraltet ausgesprochen schnell. Nutzen sie die Möglichkeiten der Weiterbildung“, appellierte Blankennagel.

+ Nele Schader von der Zwilling J.A. Henckels AG erreichte mit 99,2 von 100 möglichen Punkten bei den Prüfungen ein Fabel-Ergebnis. © Michael Schütz

Ein Beispiel für das gute Zusammenspiel von motivierten Azubis und fördernden Unternehmen liefern Nele Schader und die Zwilling J.A. Henckels AG. Die 23-Jährige absolvierte ihre Ausbildung zur Industriekauffrau bei dem weltweit renommierten Schneidwarenunternehmen aus Solingen mit einer nahezu perfekten Leistung: 99,2 von 100 möglichen Punkten erreichte Schrader, die das Friedrich-List-Berufskolleg in Solingen besuchte, in ihren Abschlussprüfungen. Ihr „Geheimtipp“ für den Erfolg war so simpel wie effektiv: „Hinsetzen und lernen und sich vor der Prüfung nicht verrückt machen“, riet die 23-Jährige künftigen Azubis. Während ihrer Ausbildung bei der Zwilling J.A. Henckels AG habe sie viele Abteilungen durchlaufen dürfen. „Auch solche, die gar nicht unbedingt zu meinem Ausbildungsberuf gehören“, hob Schader die Abwechslung als einen wichtigen Faktor einer attraktiven Ausbildung hervor. In allen Bereichen habe sie zudem Fachausbilder gehabt, die immer und für alle Fragen offen gewesen seien.

Diese stetige Begleitung der derzeit 40 Auszubildenden des Unternehmens betonte auch Nadine Gronemeyer. Als Leiterin Ausbildung und Personalentwicklung bei der Zwilling J.A. Henckels AG hat sie die Hand am Puls der Nachwuchskräfte. Und weiß dabei die Geschäftsleitung hinter sich. „Sie hat volles Vertrauen in die Auszubildenden und lässt sie selbstständig Projekte umsetzen“, erklärte Gronemeyer. Ein eigenes Schulungsprogramm bringe die Mitarbeiter – letztlich auch zum Vorteil des Unternehmens – zudem in Bereichen wie Selbst- und Zeitmanagement oder Kommunikation voran.

Dass die Vorzeige-Auszubildende Nele Schader perspektivisch ein berufsbegleitendes Studium anstrebt, unterstütze die Zwilling J.A. Henckels AG ebenso wie sie persönlich, betonte Gronemeyer: „Ich bin für Personalentwicklung zuständig. Deshalb freue ich mich, wenn sich unser Personal gut entwickelt.“

MEDIENKAUFFRAU FÜR DIGITAL UND PRINT

SVENJA JENDREIEK Zu den besten Absolventen des aktuellen Jahrgangs gehört mit Svenja Jendreiek auch eine Mitarbeiterin der B. Boll Mediengruppe, zu der auch der RGA gehört. Svenja Jendreiek, gebürtige Solingerin, die heute in Wuppertal wohnt, schloss ihre Ausbildung zur Medienkauffrau für Digital und Print/Mediaberaterin mit einer 1,4 ab. Seit dem 15. Januar ist die 26-Jährige als Mediaberaterin in Remscheid tätig.