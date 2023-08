Tony Marshall im TOT – das wäre es noch mal

Petra Küchelmann liebt deutschen Schlager. An Auftritte von Tony Marshall in Remscheid hat sie beste Erinnerungen.

Von Peter Klohs

Remscheid. Remscheid, die Stadt, in der sie seit 1968 lebt, ist von ihrem Geburtsort rund 750 Kilometer entfernt. Denn Petra Küchelmann ist im oberbayerischen Berchtesgaden geboren und im Alter von sechs Jahren in das Bergische gezogen. „Es ergab sich so“, sagt sie heute dazu. „Mein Vater kam aus Remscheid.“

In ihrem Elternhaus wurde viel Musik gehört und auch selbst viel musiziert. „Wir haben viel gemeinsam gesungen“, erinnert sich die Versicherungsfachfrau. „Die Eltern sangen im Kirchenchor, und in der Familie sangen wir die Lieder der Mundorgel rauf und runter.“

Als Kind, Jugendliche und junge Frau hörte Petra Küchelmann gerne einen Radiosender, der in Luxemburg seinen Sitz hatte. Ihre Vorliebe für deutschen Schlager trat schon damals deutlich hervor. „Und dann konnte man damals mit diesem Radiosender eine Wochenendreise an den Timmendorfer Strand unternehmen“, sagt sie, „um dort zahlreiche Schlagersängerinnen und –sänger zu erleben, eine Art Schlagerwochenende.“ Daran hat sie teilgenommen und erinnert sich noch heute lebhaft an Johnny Logan und Max Schautzer.

Bereits in der Grundschule kam sie in Berührung mit deutschem Liedgut. Das Lied „Schöne Maid“ wurde dort behandelt, eigentlich ein Volkslied aus Neuseeland, aber mit einem deutschen Text versehen – und von Tony Marshall zum großen Hit gemacht. „Das hat mir sofort gut gefallen“, weiß sie. Und so ist es kein großes Wunder, dass ihre erste Platte eine LP von Tony Marshall ist: „Tony Marshall singt internationale Lieder“ heißt sie und ist 1978 bei Ariola erschienen. Darauf singt Marshall Lieder aus diversen Kulturen, unter anderem „Green green grass of home“ und „Cucurruccucu paloma“.

Tony Marshall gastierte zu Beginn der 70er Jahre auch in Remscheid und sang „mit frisch operierten Stimmbändern“ seine Hits im heutigen Teo Otto Theater. „Es war rappelvoll“, erinnert sich Küchelmann. „So was bräuchte man mal wieder in Remscheid.“ Auch Marshalls Gastspiel beim Unternehmen Edscha („Ich glaube, das war 1982“) hat sie noch im Gedächtnis. Auf jeden Fall ist im Innenteil des LP-Covers eine persönliche Widmung des aus Baden-Baden stammenden Sängers zu lesen: „Für Petra“, steht da, „alles Liebe“. Versehen mit dem Autogramm Marshalls und einem gezeichneten Herz. „Ich habe auch andere Platten in meiner kleinen Sammlung“, sagt sie und erwähnt Dschingis Khan, Andy Borg und Smokie.

Petra Küchelmann ist keine regelmäßige Konzertgängerin. Sie sah Ivan Rebroff in der Lenneper Stadtkirche und diverse Gala-Abende der BSG Kox. „Das war immer toll“, sagt sie. Die großen Konzerte meidet sie. „In der Kölner Lanxess-Arena habe ich mal die Höhner gesehen, die ‚neuen‘ Höhner, aber die waren nicht mehr so gut wie die alten.“ Im Grunde, so die auch in der Kommunalpolitik tätige Küchelmann, habe sie alle Musiker gesehen, die sie sehen wollte. Außer: „Ach, die Beatrice Egli hätte ich gerne gesehen, im Idealfall gemeinsam mit Florian Silbereisen.“

Zum „Runterkommen“ hört sie gerne klassische Musik. Auch die Töne von André Rieu oder Helmut Lotti eignen sich dafür hervorragend, findet sie. Nicht ertragen kann sie Heavy Metal und andere Varianten der harten Musik.

Hoch schätzt sie die Musik des singenden Quartetts „Stimmen der Berge“ ein. „Die können Schlager, Volksmusik und Klassik singen und sind teilweise durch die Schule der Regensburger Domspatzen gegangen, also von Georg Ratzinger, dem Bruder des ehemaligen Papstes, ausgebildet worden.“ Zuletzt hat sie den Deutschen Musikkanal für sich entdeckt. Wenn Petra Küchelmann Musik hören möchte, dann schaltet sie ein.

Hintergrund

Zur Person: Petra Küchelmann wurde 1962 geboren. Sie ist Versicherungsfachfrau mit eigenem Büro im Stadtteil Hasten. Für die CDU ist sie politisch aktiv und Mitglied im Stadtrat. Außerdem vertritt sie den Hastener Turnverein im Integrationsrat. Sie ist verheiratet und hat einen erwachsenen Sohn.

Fan:Tony Marshall sah sie mehrere Male im Konzert. „Jetzt geht das ja leider nicht mehr.“ Der Sänger verstarb im Februar 85-jährig in seiner Heimatstadt Baden-Baden.