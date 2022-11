Tom Waters bringt das Rolling-Stones-Saxofon mit

Der Sohn des Top-Pianisten Ben Waters tritt zwischen Paris und den Jazztagen am Samstag spontan im Löf auf.

Remscheid. Für einen Hauch Glanz und Glamour sorgen Uli Spormann und Max Süss am Samstag: Sie holen Tom Waters, den Sohn des weltweit bekannten und renommierten Jazz-Pianisten Ben Waters, nach Remscheid. Zwischen Paris und den Leverkusener Jazztagen spielt der Nachwuchskünstler ein spontanes Livekonzert im Löf.

Uli Spormann, bekannt unter anderem durch das Duo Lei und Uli, lernte Ben Waters 2008 bei einem Bluesfestival kennen. Seitdem organisiert der Remscheider für seinen Freund ehrenamtlich Konzerte. 2009 gründete Ben Waters mit Pianist Axel Zwingenberger, Rolling-Stones-Schlagzeuger Charlie Watts und Kontrabassist Dave Green die Band The ABC&D of Boogie Woogie. Die vier Musiker gingen seitdem auf mehrere Europa-Tourneen. 2011 brachte Waters das Album „Boogie 4 Stu – A Tribute to Ian Stewart“ heraus. Und wer wirkte mit? Unter anderem Ron Wood, Keith Richards und Mick Jagger.

Boogie-Woogie-Pianist Waters trat bereits im britischen Königshaus und mit den Rolling Stones auf – und sein Sohn war bereits als kleiner Steppke mit dabei. So stand auch Tom Waters bereits mit den Stones auf der Bühne – und bekam sogar von Stones-Saxofonist Bobby Keys ein Saxofon geschenkt. „Damals war Tom noch ein Kind, heute hat er ein Stipendium an der Royal Academy of Music“, erzählt Uli Spormann. Normalerweise sei der Nachwuchssaxofonist in angesagten Jazzclubs in London unterwegs, wo er auch lebt.

Zwischen Paris und den renommierten Leverkusener Jazztagen am Montag nun also ein Gig in Remscheid. Max Süss sagte sofort ja. Und Uli Spormann organisierte noch flugs Hammondorgel, Unterkunft und Schlagzeugset.

Das Konzert: Tom Waters’ Electric People spielen am Samstag, 5. November, ab 20 Uhr (Einlass ab 19 Uhr) im Löf Eventlokal, Theodor-Körner-Straße 6, live Jazz, Funk und Blues. Eintritt frei, der Hut geht rum für Spenden.