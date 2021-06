23-Jähriger muss sich wegen fahrlässiger Tötung verantworten

Anklage nach Todesfahrt

+ © Tim Oelbermann © Tim Oelbermann

Facebook

Twitter

E-Mail

Autor Frank Michalczak schließen

Feedback schließen

Weitere schließen

Von Frank Michalczak schließen

Gegen den Autofahrer, der vor einem halben Jahr in Hasten den Tod seiner 19-jährigen Begleiterin verursacht haben soll, ist Anklage erhoben worden.

Von Frank Michalczak

Dies bestätigt Dr. Peter Lässig, Sprecher des Remscheider Amtsgerichts, auf RGA-Anfrage. „Der Vorwurf lautet fahrlässige Tötung.“ Ein Prozesstermin stehe noch nicht fest, wohl aber, dass sich ein Richter und zwei Schöffen mit dem Fall beschäftigen werden.

Sie werden auf die Ereignisse in der Nacht zum 25. Mai zurückblicken müssen. Die Tragödie scheint am Abend zuvor, bei einem Feuerwehrfest in Hasten, ihren Anfang genommen zu haben. Wie der Wuppertaler Staatsanwalt Wolf-Tilman Baumert dem RGA im August mitteilte, hätten Zeugen beobachtet, dass der damals 22-Jährige Alkohol getrunken habe. Später war er mit seiner Beifahrerin auf der Unterhützer Straße unterwegs. Die Nachbarn in der Tempo-30-Zone seien vom heulenden Motor aufgeschreckt und buchstäblich aus dem Schlaf gerissen worden, berichtete der Staatsanwalt.

Schließlich verlor er die Kontrolle über seinen BMW

Fest steht, dass der Autofahrer gegen 3.30 Uhr die Kontrolle über seinen 1er BMW Coupé verloren hatte und von der Straße abgekommen war. Das Fahrzeug durchschlug eine Mauer sowie eine Hecke mit Metallpollern. Es kam im Garten eines Reihenhauses zum Stehen.

Der Beschuldigte soll zuvor die Unterhützer Straße mehrfach mit überhöhter Geschwindigkeit rauf und runter gefahren sein. „Und irgendwann hat es dann geknallt“, schilderte ein Anwohner dem RGA.

Sanitäter konnten der 19-Jährigen nicht mehr helfen: Die junge Frau starb noch an der Unglücksstelle. Der Fahrer wurde bei dem Aufprall so schwer verletzt, dass er sich in einer Klinik einer Notoperation unterziehen lassen musste. Laut Angaben der Polizei entstand bei dem Unfall ein Schaden in Höhe von insgesamt 50 000 Euro.

Wie Gerichtssprecher Dr. Lässig hinzufügt, sei noch ungewiss, wann der Prozess stattfinden wird. „Dies lässt sich nur schwer prognostizieren. Es hängt unter anderem davon ab, ob das Schöffengericht noch weitergehende Ermittlungen einfordert.“ Zudem habe auch der Verteidiger des Angeklagten die Gelegenheit, eine Stellungnahme zu dem Hergang abzugeben. „Wir befinden uns derzeit im Zwischenverfahren“, erläutert Dr. Lässig.

Sowohl auf fahrlässige Tötung als auch auf Straßenverkehrsgefährdung könne eine Freiheitsstrafe von bis zu fünf Jahren verhängt werden, erläuterte Staatsanwalt Baumert im RGA-Gespräch. Er hatte den Tathergang, der sich nach den Aussagen der Zeugen abzeichne, als „heftig“ bezeichnet.