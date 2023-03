Tod und Lebenslust im Tanz vereint

Limón Dance Company zeigte im Teo Otto Theater „A Choreographic Offering“ .

Von Elisabeth Erbe

Remscheid. Am Ende standen alle Zuschauerinnen und Zuschauer auf und jubelten. Zum 75-jährigen Bestehen hatte die Limón Dance Company im Teo Otto Theater eine aufregende Darstellung purer Tanzlust geboten. Mit dem Meisterwerk „A Choreographic Offering“ setzte Limón eine liebevolle Hommage an seine Lehrerin und langjährige künstlerische Mentorin Doris Humphrey. In dem 25-minütigen Stück zeigten die Tänzer ein choreographisch anspruchsvolles Wechselspiel zwischen Leichtigkeit und Tiefsinn. Die Tänzer verschmolzen mit der Komposition, als wären sie die Instrumente der 16-sätzigen Suite von Johann Sebastian Bach.

In den wechselnden Soloauftritten (Joey Columbus, Frances Lorraine Samson) und Ensemblenummern wurden Zitate aus 14 Tanzwerken von Doris Humphrey integriert. Neue Kombinationen von dramatischem Ausdruck und einer ungewöhnlichen Lebendigkeit wirkten wie ein Befreiungsschlag aus dem traditionellen Ballett.

In dem zweiten Stück der Company, „Dance for Isadora“, spiegelte sich die tragische Geschichte von Isadora Duncans wider. Die emotional unterschiedlichen Soli der weltberühmten Tanzikone zeigten die Karriere, ihr dramatisches Schicksal sowie ihren Tod. „Primavera“ erinnerte mit überschwänglichem Tanz an ihre Jugendzeit. Es folgte die „Mänade“, eine ekstatische Verzückung. Angela Isadora Duncan verlor alle ihre drei Kinder auf tragische Weise, dafür adoptierte sie sechs ihrer Tanzschüler. Mit dem „Schaltanz“ endete die Tanzgeschichte der Angela Isadora Duncan, die durch einen Schal, der sich um die Reifen ihres Cabrio wickelte, zu Tode kam. Um der Tragik gerecht zu werden, verzichtete Limón auf jegliche Musik, so dass der Fokus komplett auf der Bewegung lag – grandios und berührend.

Eine verstörend schöne Choreographie

Choreograph Raúl Tamez antwortete mit „Migrant Mother“ auf José Limóns humanistischen Ansatz. Geisterstimmen, Leichen ohne Gesichter, Körper im Sand und kriechende Tote wirkten verstörend schön in der Choreographie. Tamez offenbarte die Entmenschlichung der mexikanischen Migranten und gab mit diesem Tanz Millionen von Mexikanern eine Stimme. Der Tanz vereinte Dramatik, Tod und Trauer mit ungezähmter Lebensfreude.