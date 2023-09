Welt-Künstler Wolfgang Tillmans: „Lasst uns in Frieden“

Der gebürtige Remscheider Wolfgang Tillmans kann heute unzensiert im New Yorker MoMa ausstellen. 1996 war das noch nicht so: Der Galerist sortierte die Fotos von Männern aus.

Das Gespräch führte Melissa Wienzek

Remscheid. Kein Geringerer als der weltweit erfolgreiche Remscheider Fotokünstler Wolfgang Tillmans ist Schirmherr des ersten Remscheider Christopher Street Day (CSD) am kommenden Samstag, 16. September. Warum er das macht, wie er selbst Diskriminierung erfahren hat und wie wichtig es ist, ein Zeichen für Respekt und Toleranz zu setzen, erklärt er im RGA-Interview.

Herr Tillmans, warum sind Sie Schirmherr des 1. Remscheider CSD geworden?

Wolfgang Tillmans: Die Anfrage hat mich gefreut, denn auch wenn ich nicht mehr oft dort bin, fühle ich mich doch eng mit Remscheid verbunden. Es hat mich geprägt, und ich hoffe, beitragen zu können, dass sich alle Menschen gesehen und willkommen fühlen.

Wie beteiligen Sie sich genau?

Tillmans: Ich werde am 16. September ein Grußwort im Stadtpark sprechen – leider nur via Zoom aus New York. Denn zwei Tage davor eröffnet dort in David Zwirners Galerie meine Ausstellung „Fold Me“ mit ganz neuen Bildern. Am Tag danach spreche ich vor Publikum mit einem Physiker in Toronto in meiner dort gastierenden MoMA-Ausstellung. Die Zeit dazwischen ist zu kurz, um mal eben nach Remscheid zu kommen. Dazu auch: Nach MoMA-Schau: Wolfgang Tillmans mit neuer Ausstellung in New York

Warum ist der 1. Remscheider CSD ein wichtiges Zeichen für die hiesige Szene?

Tillmans: Als ich 1984 mit 16 merkte, dass ich schwul bin, gab es in Remscheid bis auf meinen besten Freund Lutz absolut keine Anzeichen, dass es noch andere Lesben und Schwule dort gab. Wir waren wirklich allein. Wenn wir heute im Stadtbild mit dem CSD sichtbar sein können, ist das ein wichtiges Zeichen der Solidarität untereinander – vor allem an Jugendliche und Heranwachsende. Und ein Zeichen, dass wir in unserer Stadt willkommen sind – so wie wir sind.



Immer wieder kommt es nicht nur bei Demos auch zu Handgreiflichkeiten und Anfeindungen bis hin zu Körperverletzungen. Wie kann man Ihrer Meinung nach der Homo- und Transphobie begegnen?

Tillmans: Meist steckt Ignoranz dahinter, weil sich die Betroffenen noch nie ernsthaft damit beschäftigt haben oder selber keine LBGT+-Menschen kennen. Es bleibt einem nichts anderes übrig, als immer wieder aufzuklären und sich zu solidarisieren, immer wieder aufs Neue. Das muss in jeder Generation wiederholt werden.



Diese Errungenschaft, dass wir heute in einigen Teilen der westlichen Welt frei leben können, ist trotz aller gefühlten Selbstverständlichkeit letztendlich nicht selbstverständlich, und sie kann immer wieder infrage gestellt werden.



Es wird leider immer wieder Menschen und Mächte geben, zumindest in der vorhersehbaren Zukunft, die LGBT+-Menschen das Leben schwer machen wollen – im Namen von Werten wie „Tradition“, „Familie“, „Religion“. Sie benutzen Worte, die sie für ihre eigenen Zwecke missbrauchen.

Es gibt LGBT+ Menschen – gewöhnt euch dran! Schluss aus. Lasst uns in Frieden!



Sind wir heute im 21. Jahrhundert weltoffen und aufgeklärt – oder ist eher das Gegenteil der Fall?

Tillmans: Diese Feindseligkeit anders liebenden oder lebenden Menschen gegenüber muss immer wieder neu überwunden werden. Die Fakten sind eigentlich ganz klar: Es gab und gibt Homosexuelle in allen Gesellschaften in der Geschichte der Menschheit, und noch nie hat Unterdrückung zu unserem Verschwinden beigetragen. Es hat nur endlos viel Leid ausgelöst. Vor diesem Hintergrund kann man nur sagen: Es gibt LGBT+ Menschen – gewöhnt euch dran! Schluss aus. Lasst uns in Frieden!



Im 21. Jahrhundert gibt es eine eigenartige Polarisierung zwischen aufgeklärten, progressiven Tendenzen auf der einen Seite und regressiv, repressiven auf der anderen. Viele Menschen sind weltoffen und setzen auf Inklusion, während andere auf das Gegenteil setzen: Engstirnigkeit und gesellschaftlichen Ausschluss Andersdenkender, Andersliebender, Andersaussehender. Leider lässt es sich nicht pauschal sagen, dass wir alle heute viel offener und aufgeklärter sind.



Haben Sie diese Diskriminierung selbst schon erfahren?

Tillmans: Die Angst davor, zum Beispiel auf der Straße, lässt einen eine Schutzhaltung einnehmen, die an sich schon nicht normal ist. Warum sollte ich nicht mit meinem Freund Arm in Arm durch die Fußgängerzone schlendern?



Beruflich habe ich das Glück gehabt, immer offen leben zu können, aber eine Anekdote zeigt doch, wie sich die Zeiten wandeln: Als ich 1996 einen eigenen Raum im New Yorker MoMA mit meinen Bildern arrangieren durfte, musste ich dem Kurator vorher alle Fotografien zeigen, die ich mit in den Raum zum Installieren nehmen wollte. Dabei ließ er Bilder von unbekleideten Frauen durchgehen – und sortierte die von Männern aus. Das war krass zu erleben. Letztes Jahr konnte ich komplett unzensiert im MoMA meine Ausstellung inszenieren.

Ist unsere Demokratie in Gefahr?

Tillmans: Ich mache mir gerade viele Gedanken zum Weltgeschehen und insbesondere zu den Europawahlen 2024. Mit der von mir gegründeten Stiftung „Between Bridges“ hatten wir gemeinsam mit anderen Partnern aus verschiedenen europäischen Ländern für die Wahlen 2019 eine 24-sprachig angelegte Kampagne gestartet.



Und die Dringlichkeit, dass demokratisch gesinnte Menschen zur Wahl gehen, hat nicht abgenommen, sondern im Gegenteil. Angesichts wieder erstarkender Nationalismus- und Extremismus-Tendenzen hat sie wieder zugenommen. Und die Frage, wo jeder und jede Einzelne von uns steht, muss jeder und jede auch für sich und für die Gesellschaft, in der er oder sie lebt, beantworten. Die Europawahlen sind da eine wichtige Gelegenheit und Plattform, unsere Stimmen zu erheben.

Sie setzen sich mit Ihrer Stiftung „Between Bridges“ für Solidarität und Demokratieförderung ein. Was ist das nächste Projekt?

Tillmans: Die Kyiv Biennale, die in diesem Jahr nicht nur in Kyiv, sondern auch in einer Reihe anderer ukrainischer Städte sowie in Warschau, Lublin und Wien stattfindet. Und die im nächsten Jahr, zum zehnjährigen Jahrestag des Russisch-Ukrainischen Kriegs, auch in Berlin weitergeführt wird. „Between Bridges“ wird einer der Veranstaltungsorte der Kyiv Biennale in Berlin sein, dessen Ziel es unter anderem ist, die Kriegshandlungen in der Ukraine nicht dem Vergessen zu überlassen. Und uns allen klarzumachen, dass dieser Krieg zwar in der Ukraine stattfindet und die Menschen dort hautnah betrifft und tötet, aber auf lange Sicht unser Leben hier noch stärker betreffen wird, als es schon der Fall ist.

Zur Person: Wolfgang Tillmans

Wolfgang Tillmans wurde 1968 in Remscheid geboren, ging zum Leibniz-Gymnasium. Bekannt wurde der in Berlin und London lebende Tillmans in den 90er Jahren mit Fotografien aus der Jugend- und Popkultur sowie mit Momentaufnahmen aus der Londoner Club- und Homosexuellenszene. Er lebt selbst seit 1997 mit HIV.

Wolfgang Tillmans ist Träger zahlreicher Preise, unter anderem dem Turner Prize. Vom Magazin „Monopol“ wurde er zur einflussreichsten Persönlichkeit der Kunstwelt 2018 gekürt. Seine Ausstellung wird aktuell in New York aufgebaut, danach in San Francisco, anschließend in Kanada.