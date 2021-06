Tierschützerin leidet unter Terror am Telefon

Petition gegen Fuchsjagd

+ © Symbolfoto: Herbert Draheim Die Internet-Petition von Brita Günther gegen die Fuchsjagd hat mittlerweile bereits 49 249 Unterzeichner. © Symbolfoto: Herbert Draheim

Die Remscheiderin Brita Günther startete eine Internet- Petition gegen die Fuchsjagd. Anzeige wegen Verleumdung gestellt.

Von Lara Hunt

Die Aufregung um die Fuchsjagd in Hückeswagen und Wipperfürth hat noch kein Ende gefunden. Die Remscheiderin Brita Günther hatte im Internet die Petition „Stoppt das Fuchsmassaker in Hückeswagen und Wipperfürth“ gestartet und erregte mit schnell wachsenden Unterschriftenzahlen große Aufmerksamkeit. Statt fand die Jagd trotzdem.

Nun hat sich Günther erneut zu Worte gemeldet. Seit dem 6. Januar sei sie über Tage hinweg immer wieder angerufen worden; die Anrufer hätten sofort wieder aufgelegt. Sie habe wegen „Telefonterror“ Anzeige gegen unbekannt bei der Polizei erstattet.

Nicht die einzige: Auch Axel Fischer, den stellvertretenden Vorsitzenden des Vereins „Für Jagd in Deutschland“ habe sie wegen Verleumdung beziehungsweise Rufmord angezeigt. Fischer hatte gegenüber dem RGA geäußert, das Foto für die Petition sei aus dem Internet geklaut, und er gehe davon aus, dass Stimmen für die Petition künstlich erzeugt wurden. Fischer erklärt, er sehe die Anzeige als Volljurist völlig entspannt.

Von den Hegeringen Wipperfürth und Hückeswagen – Günther spricht von einem gemeinsamen Hegering, den es so nicht gibt – fordert die Remscheiderin die Bekanntgabe der Zahlen der erschossenen „Füchsinnen und Füchse“. Die Hegeringleiter kennen das Schreiben. In der kommenden Woche will der Landesjagdverband Stellung nehmen.