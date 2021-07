Thomas Meyer bleibt IHK-Präsident

Vollversammlung

+ © IHK/ Stefan Fies Die neue Spitze: Hauptgeschäftsführer Michael Wenge, Reiner Strecker, Christina Victoria Kaut-Antos, Axel Blankennagel, Thomas Meyer, Jörg Heynkes, Curt Mertens, Dr. Manfred Diederichs, Christian Busch (v. l.). © IHK/ Stefan Fies

Einstimmiges Votum bei der Sitzung der Vollversammlung.

Von Stefan Prinz

Thomas Meyer ist am Dienstag von der Vollversammlung der Bergischen Industrie- und Handelskammer (IHK), dem Parlament der bergischen Wirtschaft, einstimmig zum IHK-Präsidenten wiedergewählt worden. Das hat die Kammer am Abend mitgeteilt. Der 61-jährige Unternehmer führt die Bergische IHK seit 2013 an.

Der 1955 in Hannover geborene Thomas Meyer ist geschäftsführender Gesellschafter der weltweit tätigen TKM Gruppe (The Knife Manufacturers – Die Messermacher). TKM produziert und vertreibt Industriemesser und Sägen für die Papier-, Holz, Metall- und Recycling-Industrie. Die Gruppe hat 850 Mitarbeiter weltweit sowie Werke und Niederlassungen unter anderem in China und den USA. Mit einem Umsatz von circa 130 Millionen Euro gehöre TKM nach Angaben der IHK zu den führenden Anbietern in der Branche. Meyer lebt in Solingen.

Seit 2016 ist er Vizepräsident der IHK NRW

Thomas Meyer ist seit 2009 Mitglied der IHK-Vollversammlung sowie im Finanz- und Steuerausschuss. Dem Bezirksausschuss Remscheid steht er seit 2013 als Vorsitzender vor. Seit 2016 ist Meyer außerdem Vizepräsident der IHK NRW, dem Zusammenschluss der 16 nordrhein-westfälischen IHKs, sowie im Vorstand des bundesweiten Dachverbandes DIHK.

Nach dem Präsidenten wählte die Vollversammlung die sieben Vizepräsidenten. Hier gab es Veränderungen. Neu gewählt wurden Axel Blankennagel und Reiner Strecker. Wiedergewählt wurden Christian Busch, Dr. Manfred Diederichs, Jörg Heynkes, Christina Victoria Kaut-Antos und Curt Mertens. In Anerkennung ihrer herausragenden Verdienste für die regionale Wirtschaft ernannte die Vollversammlung anschließend Hans Christian Leonhards, Bernhard Boll und Josef Beutelmann zu Ehrenmitgliedern der Vollversammlung.

Anfang des Jahres hatten die bergischen Unternehmen die Mitglieder der IHK-Vollversammlung gewählt. In der IHK-Vollversammlung und in deren Präsidium legen die 33 000 Firmen des Kammerbezirks Positionen fest, mit denen die IHK für die Belange der Unternehmer in der Region eintritt.