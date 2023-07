Therapietiere haben noch Termine frei

Silke Bergmann kommt mit „Fit dank Hund“ nach Remscheid zurück. Doch sie benötigt Hilfe.

Von Melissa Wienzek

Remscheid. Sie hatte es sich so schön vorgestellt, als sie mit allen Tieren nach Meinerzhagen umgezogen war. Doch dann kam alles anders, es gab Probleme. Daher kommt die gebürtige Remscheiderin Silke Bergmann nun mit ihren Tieren und ihrem 14 Monate alten Sohn zurück nach Remscheid. Unter dem Namen „Fit dank Hund“ bietet sie tiergestützte Therapie an, besucht mit Border Collie Jerry Lee und Australian Shepherd Hermine Senioreneinrichtungen, Grundschulen oder das Café Dröppelmina im Sana und öffnet ihre Stalltüren für Familien, die Zeit mit Tieren in der Natur verbringen wollen. Fernab von Handy, Stress und Terminen.

Aber nun gerät das kleine Ein-Frau-Unternehmen in Not. Daher hat Silke Bergmann auf betterplace.me eine Spendenaktion ins Leben gerufen. Und sie möchte die Tiere so schnell wie möglich wieder nach Remscheid holen, ein geeignetes Übergangsareal hat sie bereits gefunden. „Ich suche noch jemanden, der beim Transport helfen könnte oder einen Anhänger“, sagt Bergmann, die hauptberuflich im „Zentrum für seelische Gesundheit des Kindes- und Jugendalters“ im Sana-Klinikum arbeitet. Derzeit ist sie aber in Elternzeit.

Bei ihrem Neustart in Remscheid will die 38-Jährige nun Gas geben. Wir erklären, was die tierische Crew aus Hunden, Hühnern, Ziegen und Eseln bietet.

Spielgruppe: Am 29. August startet die neue Erlebnis-Bauerhof-Spielgruppe für Kleinkinder ab elf Monaten plus dem begleitenden Erwachsenen draußen bei den Tieren. Es gibt fünf Termine. Anmeldung nötig.

Für Kindergärten: Einrichtungen, die an einem Jahresprojekt „Erlebnispädagogik Bauernhof“ Interesse haben, können sich melden.

Für Senioreneinrichtungen: Mit den beiden Hunden kommt Silke Bergmann gern in die Einrichtungen. Hier darf gekuschelt werden. Oft sehen sich dabei vor allem Demenzpatienten in ihre Vergangenheit zurückversetzt.

Patenschaft: Die beiden Esel Ernie und Bert suchen noch Paten oder Pflegebeteiligungen. Während man bei der Patenschaft gemeinsam samstagnachmittags zum Pflegeesel geht, dürfen die Interessenten bei der Pflegebeteiligung bis zu zweimal die Woche selbstständig den Esel versorgen, Bodenarbeit oder Spaziergänge machen. Auch Ziege, Schaf und Huhn suchen noch Paten. Kinder bis 14 Jahre sollten in Begleitung der Eltern kommen. Samstags und sonntags dürfen sie Zeit mit den Tieren verbringen und sie selbst versorgen.

Helfer: Auch tierverrückte Helferinnen und Helfer ab 14 Jahren sind willkommen.

Kontakt: Tel. 0177-8553063; www.fitdankhund.info; www.betterplace.me/hilf-meiner-tierischen-crew

