Theaterstück zeigt das Thema Demenz in all seinen Facetten

„Der alte König in seinem Exil“ wird am morgigen Freitag im Johannes-Schmiesing-Haus aufgeführt.

Von Peter Klohs

Remscheid. Demenz ist eine heimtückische Krankheit. Sie fängt mit Beeinträchtigungen des Kurzzeitgedächtnisses sowie der Merkfähigkeit an und endet zumeist im Verlust von bereits lange eingeprägten Inhalten des Langzeitgedächtnisses. Die Betroffenen verlieren so nach und nach die während ihres Lebens erworbenen Fertig- und Fähigkeiten.

In der Kunst ist die thematische Aufarbeitung mit dieser Krankheit eher selten. Der preisgekrönte Film „Honig im Kopf“, der eine Form der Demenz, die Alzheimer-Krankheit, thematisiert, ist eine leuchtende Ausnahme.

Das Theaterstück „Der alte König in seinem Exil“ beschäftigt sich auf ehrliche, aber auch auf respektvolle Weise mit dem Krankheitsverlauf bei Demenz. Geschrieben hat es Arno Geiger, ein 1968 in Bregenz geborener österreichischer Schriftsteller im Jahr 2011. Der Autor setzt sich darin mit der Demenzkrankheit seines Vaters und seinem eigenen Umgang damit auseinander. Er lässt sich auf die Weltsicht des kranken Vaters ein und entdeckt dabei, dass dessen Leben immer noch zutiefst wert ist, gelebt zu werden. Gleichzeitig zeigt er auf, wie Betroffene mit dieser Krankheit umgehen können. Ein tragisches, berührendes und auch – ja: komisches Theaterstück.

Der Wuppertaler Schauspieler und Psychotherapeut Dieter Marenz hat sich dieses Stückes angenommen und führt es in unregelmäßigen Zeiträumen immer wieder auf.

Dialoge sind bewegend,traurig und nachdenklich

Marenz schlüpft abwechselnd in die Rolle des erkrankten Vaters und des Sohnes. Er präsentiert Dialoge, die ebenso bewegend und traurig wie nachdenklich sind, wobei auch eine unfreiwillige Komik zum Tragen kommt.

Der Schauspieler hatte ursprünglich bei Dr. Andreas Wallbrecht, Leiter des Deutschen Werkzeugmuseums am Hasten angefragt, ob man dieses Stück einmal im Historischen Zentrum aufführen könne. Dr. Wallbrecht erinnerte sich an die Ausstellung „Blätter der Erinnerung“, die Kunst von Demenzkranken in der Gemeinde der Pauluskirche an der Büchelstraße zeigt, und kontaktierte die Gemeindeleitung, die die Anfrage sehr positiv aufnahm und gerne einen Raum für die Aufführung des Stückes zur Verfügung stellte.

Die Ein-Mann-Bühnenfassung, eine Kooperation des Wuppertaler Kinder- und Jugendtheaters unter der Regie von Lars Emrich und dem Schauspieler Dieter Marenz wird am morgigen Freitag, 24. März, um 20 Uhr im Johannes-Schmiesing-Haus auf dem Gelände der Pauluskirche (Büchelstraße 47) aufgeführt. Der Eintritt ist frei. Im Anschluss an das Theaterstück kann die Ausstellung „Blätter der Erinnerung – Kunst Demenzkranker“ besucht werden.