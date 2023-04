„I love you bro“ thematisiert Anonymität im Netz

Josa Butschkau spielt am Samstag als homosexueller Johnny im Stück „I love you, bro“ von Adam J. A. Cass die erste Solo-Rolle seiner Karriere im Westdeutschen Tourneetheater.

Der 25-jährigen Wittener Josa Butschkau spielt am Samstag als homosexueller Johnny seine erste Solo-Rolle im WTT.

Von Lucas Hackenberg

Remscheid. Johnny sitzt allein in seinem Zimmer. Vor ihm sein PC und die große, weite Welt der Sozialen Medien. Hier kann er sich in eine Identität flüchten, die gar nicht die seine ist: in die eines Mädchens namens AlbaJay. Prompt schreibt er Mark an, einen beliebten Jungen seiner eigenen Schule. Der homosexuelle Johnny entwickelt eine Internet-Liebe zu Mark, der sich wiederum in Johnnys weibliches Alter Ego verliebt. Um die digitale Romanze nicht zu gefährden, verstrickt sich Johnny in ein Konstrukt aus Lügen, das er um jeden Preis aufrecht zu erhalten versucht.

Gespielt wird Johnny in „I love you, bro“ vom 25-jährigen Wittener Josa Butschkau. Der junge Schauspieler schloss im vergangenen Jahr seine Ausbildung in Köln ab und spielt am Samstag in Remscheid das erste Solo-Stück seiner Karriere. „Bisher habe ich eher im Kollektiv gespielt, hatte nur in einigen Vorsprechen Solo-Auftritte“, sagt Butschkau. Auf den kommenden Auftritt im Westdeutschen Tourneetheater (WTT) freut er sich auch deshalb ganz besonders. Das Spezielle am Stück ist für ihn, „dass dem Publikum gezeigt wird, welche Möglichkeit das Internet für Persönlichkeitsverfremdung und Darstellung mehrerer Identitäten bietet“, sagt Butschkau.

Schwerpunkte sind Coming Out und Fake-Identitäten

Regisseur Thomas Ritzinger schlägt bei der Beschreibung des Stücks in die gleiche Kerbe: „Die zwei Hauptthemen sind das Coming-Out von Homosexuellen und die Präsenz von Fake-Identitäten im Internet.“ Für ihn bewegt sich „I love you, bro“ am Puls der Zeit: „Wir wollten schon länger etwas zum Thema Diversität in der Liebe machen. Mit dem Stück zeigen wir Probleme queerer Personen auf, ohne aber belehren zu wollen“, sagt der Regisseur. Das Stück richte sich besonders an Jugendliche, aber nicht ausschließlich an sie, sagt Thomas Ritzinger.

Premiere

Die Premiere findet am Samstag, 29. April, um 19.30 Uhr im Remscheider WTT, Bismarckstraße 138, statt. Tickets gibt es telefonisch: Tel. 3 22 85 oder online: www.remscheid-live.de