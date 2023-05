Theater-Nah-Tage: Besucher sind mittendrin statt nur dabei

Die Gäste sitzen direkt auf der Bühne des Teo Otto Theaters. Das wird in den fünf Vorstellungen geboten.

Von Melissa Wienzek

Remscheid. So nah waren die Gäste den Schauspielern wohl noch nie: Bei den „Theater-Nah-Tagen“ im Teo Otto Theater sitzen sie nicht wie sonst auf den roten Sesseln im Saal, sondern direkt auf einer Tribüne auf der Bühne – und damit mitten im Geschehen. „Die Schauspieler agieren dabei vor dem Publikum wie im eigenen Wohnzimmer“, erklärt der künstlerische Leiter des Teo Otto Theaters, Sven Graf. Damit erhalte das Theater eine neue Qualität – das Liveerlebnis, die Unmittelbarkeit, sei einfach etwas Besonderes. Was geboten wird und was es kostet:

Donnerstag, 4. Mai: Das Staatstheater Mainz spielt ab 19.30 Uhr „Sophia, der Tod und ich“, eine rasante Drei-Mann-Fassung nach dem Roman von Tomte-Sänger Thees Uhlmann. Und darum geht’s: Bier, Sofa, Fußball – ein durchschnittliches Leben. Plötzlich allerdings steht der Tod persönlich vor der Tür und eröffnet, dass dieses Leben in drei Minuten vorbei ist. Und jetzt klopft auch noch Exfreundin Sophia an die Tür. Ein spektakulärer Roadtrip beginnt. Eintritt: 25, Jugendticket 5 Euro.

Freitag, 5. Mai: Einen Klassiker spielt das Rheinische Landestheater Neuss um 19.30 Uhr: „Woyzeck@WhiteboxX“ nach dem Roman von Georg Büchner, aber in kleiner Besetzung. Gespielt wird in einem White Cube – intelligent, fokussiert, unterhaltsam. Der Eintritt kostet 25 Euro, das Jugendticket 5 Euro.

Samstag, 6. Mai: Brunhilde Pomsel war bis Kriegsende Sekretärin des Reichspropagandaministers Joseph Goebbels. Sie war keine flammende Anhängerin der Nazis – sie war sogar völlig unpolitisch. Nach fünfjähriger russischer Gefangenschaft setzte sie ihre Karriere als Chefsekretärin bei der ARD fort. Brigitte Grothum schlüpft ab 19.30 Uhr in die Rolle der Pomsel, dargeboten vom Schlosspark Theater Berlin: „Ein deutsches Leben“ von Christopher Hampton. Karten: 25 Euro, Jugendticket: 5 Euro.

Sonntag, 7. Mai: Jazzstandards für Gesang und Jazz-Trio liefert das Symphoniker-Quartett Marco Göhre (Kontrabass), Antonia Villanueva (Trompete), Simon Roloff (Klavier) und Velina Nenchev (Gesang) um 11 Uhr. Eintritt: 15 Euro, Jugendticket: 6,50 Euro.

Sonntag, 7. Mai: Ab 18 Uhr spielt die Burghofbühne Dinslaken „Das Gesetz der Schwerkraft“ von Olivier Sylvestre, ein mehrfach ausgezeichnetes Jugendstück über die Themen Transgender, Diversität und Homosexualität. Darum geht’s: Heute, am blödesten Tag, will Dom es schaffen – er will endlich raus aus der Kleinstadt, die ihn auslacht und verurteilt und ihm keine Luft mehr zum Atmen lässt. Doch dann passiert etwas Unerwartetes: Fred tritt in sein Leben. Fred, der gerade neu in die Kleinstadt gezogen, wie Dom 14 Jahre alt und der auf der Suche nach einem Freund ist. Und plötzlich wird der blödeste Tag zum besten in Doms Leben. Eintritt: 25 Euro, Jugendticket 5 Euro.

