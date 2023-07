Thailändisch, backen, pilgern: Das steckt alles im neuen VHS-Programm

Seit mehr als 20 Jahren gibt es den Line Dance Club Maverick in Remscheid. Nun nimmt auch die Volkshochschule diese Tanzsportart mit in ihr Programm auf.

Volkshochschule bietet Seminare in neuen Themenbereichen an.

Von Sabine Naber

Remscheid. Das neue Semesterprogramm der VHS ist jetzt erschienen und bietet ein facettenreiches Angebot aus neun unterschiedlichen Themenbereichen. Angefangen bei einem Dänischkurs, einem Pilgernachmittag durchs Eifgental über Online-Veranstaltungen zur sicheren Geldanlage bis hin zu veganer Weihnachtsbäckerei, Suchmaschinen-Optimierung oder auch einen Einstieg in die Spieleentwicklung für Jugendliche, da kann die Wahl schwerfallen.

„Und die vielen Nachfragen nach dem Programmheft haben in den vergangenen Wochen gezeigt, dass das Interesse der Remscheiderinnen und Remscheider, sich weiterzubilden, groß ist“, freut sich Nicole Grüdl-Jakobs, die Leiterin des Kommunalen Bildungszentrums, zu dem auch die VHS gehört. Die Zahl der Teilnehmenden sei inzwischen fast wieder so hoch wie vor der Corona-Zeit.

Das sind die Neuheiten in Herbstsemester

Neben weitgehend bekannten Kursen gibt es in diesem Herbstprogramm auch viel Neues. Erstmals wird beispielsweise zu einem Kennenlern-Workshop „Line-Dance“ eingeladen. In vier Unterrichtsstunden werden den Kursteilnehmenden schnell erlernbare Schrittfolgen gezeigt, die international getanzt werden. „Man braucht keinen Partner, und es macht Spaß“, sagt Anika Brückner, die den Bereich Kulturelle Bildung leitet. In den Nachbarstädten sei Line-Dance schon im Programm und sehr gefragt.

Neu ist auch der Workshop am Samstag „Die eigene Malspur finden“. Hier wird nichts bewertet, sondern man lässt sich von seinem Bild selbst überraschen. Ein Gedächtnistraining für Long-Covid-Betroffene wird in Kleingruppen angeboten, und auch der Wunsch nach einem Ukrainisch-Kurs, der sowohl Grundkenntnisse der Sprache als auch kulturelles Wissen über Land und Leute vermittelt, wurde von der VHS erfüllt. Thailändisch können Interessierte erstmals online lernen oder sich in einem Einstiegsworkshop chinesische Schriftzeichen erklären lassen.

Ein spezielles Angebot gibt es für Seniorinnen und Senioren

Neu sind auch Kurse für Seniorinnen und Senioren, in denen es darum geht, wie E-Mail-Accounts erstellt werden oder wie Dienstleistungen von zu Hause aus gebucht werden können. „Aus alt mach neu“ heißt es in der PC-Werkstatt, in der das Thema Nachhaltigkeit im Vordergrund steht. „Da gibt es beispielsweise Tipps zu Soft- und Hardware oder auch, wie man die richtigen Ersatzteile kauft und einbaut“, erklärt Bereichsleiterin Jasmine Klar.

„Aktiv vor Ort“ heißt es in den drei Stadtteilen Lüttringhausen, Lennep und Honsberg. „Hier kooperieren wir mit den Schlawinern, der Awo und dem Stadtteilverein und bieten Menschen Beratung an, die ihre Lese-, Schreib- und Rechenkompetenzen erweitern möchten. Dabei werden wir vom Land gefördert“, erklärt die VHS-Leiterin.

Gemeinsam mit städtischer Bücherei und Musik- und Kunstschule (MKS) richtet die VHS am 26. August einen Tag der offenen Tür aus.

Das komplette Programm gibt es hier.