Tersteegenstraße: Großeinsatz der Polizei

Sondereinsatzkommando

Für erhebliches Aufsehen sorgte am letzten Mittwoch ein Polizeieinsatz in der Tersteegenstraße.

Remscheid. Dort wurden Anwohner in den frühen Morgenstunden durch die Ankunft diverser Spezialfahrzeuge aus dem Schlaf gerissen. „Unser Wohnhaus wurde evakuiert“, schildert ein Zeuge, der von einem „Sondereinsatzkommando und vielen großen Autos“ spricht, die in Kremenholl vorgefahren waren.

Zuständig dafür war die Generalstaatsanwaltschaft Düsseldorf, wie deren Sprecher Alexander Bayer auf RGA-Anfrage berichtet. Hintergründe will er zwar nicht nennen. „Es gab aber eine Durchsuchung“, bestätigt er die Beobachtungen des Zeugen. „Dabei wurden diverse Datenträger sichergestellt, die nun ausgewertet werden müssen.“ Der verdächtige Bewohner sei vorübergehend festgenommen worden, befindet sich aber nicht in Untersuchungshaft.

Die Generalstaatsanwaltschaft Düsseldorf ist in Nordrein-Westfalen mit Ermittlungen wegen Staatsschutzdelikten betraut. Für Täter, die deswegen in der Vergangenheit aufgefallen waren, bleibe die Behörde zuständig – auch wenn sie verdächtig werden, ein ganz anderes Vergehen begangen zu haben. Inwiefern dies aber auch auf den Einsatz in Remscheid zutrifft, will Staatsanwalt Bayer nicht mitteilen. Die Ermittlungen dauern an. -zak-

