Terror: Wolf spricht über Pannen und Lehren

Hasenberger Gespräche

+ © Doro Siewert Sven Wolf leitet den NSU-Untersuchungsausschuss des Landtages. Angesichts der Versäumnisse platzte ihm zeitweise der Kragen. Bei den Hasenberger Gesprächen berichtete er über Hintergründe. Erkenntnisse – und welche Lehren die Ermittler für die Zukunft ziehen sollten. © Doro Siewert

Wie konnte der NSU so lange unentdeckt morden? Am Hasenberg berichtete Sven Wolf über Pannen und Ermittlungsprobleme.

Von Sven Schlickowey

Es war ein versöhnliches und heiteres Ende der aktuellen Ausgabe der Hasenberger Gespräche: Als Moderator Hans Jürgen Roth gerade dem Referenten danken und die Veranstaltung beenden wollte, wurde er mit einem Strauß Blumen und einem Ständchen überrascht. Es war nämlich sein Geburtstag. Mehr Heiteres gab es diesmal aber kaum. Das ließ das Thema einfach nicht zu.

Sven Wolf, SPD-Landtagsabgeordneter aus Remscheid, berichtete von seiner Arbeit als Vorsitzender des NSU-Untersuchungsausschusses im NRW-Landtag. Rund zwei Jahre lang hatte der versucht, die Fehler der nordrhein-westfälischen Strafverfolgungsbehörden rund um die Taten der mutmaßlichen rechtsradikalen Terroristen, die sich selbst Nationalsozialistischer Untergrund nannten, aufzuarbeiten.

Wolf nennt die Täter nicht beim Namen – nur die Opfer

„Es gab Licht. Es gab aber leider auch sehr viel Schatten“, lautet Wolfs Fazit, der eine Stunde redete, ohne einmal die Namen der mutmaßlichen Täter zu nennen. Während er von dem NSU-Trio immer nur als „die Haupttäter“ oder „die Angeklagte“ sprach, hatte er die Namen der Opfer sehr wohl parat – eine „Frage des Respekts“, wie Wolf betonte.

Dass Sven Wolf Jurist ist, konnte man dem Vortrag, den er ganz ähnlich bereits an anderer Stelle gehalten hatte, deutlich anhören. Und ebenso, dass der Vorsitz des Ausschusses für ihn mehr war, als nur der nächste Schritt auf der politischen Karriere-Leiter. „Da waren Situationen dabei, da konnte ich nicht ruhig bleiben“, erinnert er sich etwa an die Befragung der damaligen Präsidentin des Landesamtes für Verfassungsschutzes. Deren einzige Reaktion auf das Versagen ihrer Behörde war es, mehr Dienstbesprechungen anzusetzen. „Wenn die Protokolle bald veröffentlicht werden, können Sie da darin lesen, dass der Vorsitzende in diesem Moment sehr laut wurde.“

Britischer Tipp blieb unbeachtet: Beamter konnte kein Englisch

Wolf wusste auch von einem Hinweis der britischen Polizei zu berichten, die nach dem Anschlag in der Kölner Keupstraße die Vermutung äußerte, es könne sich um einen Täter aus dem rechtsradikalen Milieu handeln. So wie der Neonazi David Copeland, der 1999 in London drei Bomben explodieren ließ. Leider landete die E-Mail bei einem Beamten, der nach eigener Aussage kein Englisch konnte – so dass dieser Spur nicht weiter nachgegangen wurde.

Im April, so hofft Wolf, könne der Ausschuss seinen Abschlussbericht veröffentlichen. Verbunden mit konkreten Empfehlungen, wie der SPD-Politiker betonte. Als Beispiel nannte Wolf den Umgang der Polizei mit den Opfern.

Und auch die Rolle der Wissenschaft: „Neue Phänomene im Extremismus müssen so aufbereitet werden, dass sie auch der Polizist auf der Straße versteht.“ Schließlich sei eine der häufigsten Antworten auf die Frage, warum man denn nicht eine politisch motivierten Straftat in Betracht gezogen habe, gewesen, dass sich der NSU im Gegensatz zur RAF nie zu den Anschlägen bekannt habe.

Dabei war der sogenannte „führerlose Widerstand“, wie er im seit 2006 indizierten Roman „The Turner Diaries“ beschrieben wird, schon seit den frühen 1990er Jahren bekannt. Und die daraus resultierende „Propaganda der Tat“, bei der bewusst auf Bekennerschreiben verzichtet wird, auch. Nur eben nicht bei der Polizei.

Und ein Hinweis eines Mitarbeiters des Bundesamtes für Verfassungsschutz an die Kölner Polizei war auf dem Dienstweg einfach hängengeblieben. Im Landesamt für Verfassungsschutz.

HINTERGRUND TERRORSERIE Drei Anschläge hat der NSU in NRW verübt: zwei Bombenanschläge in Köln und die Ermordung des Kioskbesitzers Mehmet Kubasik im April 2006 in Dortmund. Insgesamt werden den Terroristen zehn Morde angelastet. Von 1999 bis 2011 verübten sie 13 Anschläge und 15 Raubüberfälle. ENTTARNUNG Vor der Selbstenttarnung des Trios 2011 wurde zwischen diesen Taten keine Verbindung hergestellt. Der Unterstützerkreis der Terroristen wird auf bis zu 200 Personen geschätzt.

„Der Rechtsradikalismus in Deutschland ist nicht tot, das dürfen wir uns nicht einreden“, schlug Sven Wolf vor rund 50 Zuhörern einen Bogen zu den aktuellen Ereignissen. Nach wie vor sei es Aufgabe einer wehrhaften Demokratie, dieser menschenverachtenden Ideologie die Grundlage zu entziehen. „Solange es Menschen gibt, die öffentlich davon sprechen, auf Flüchtlinge zu schießen, müssen wir weiter aufpassen.“