Die 12 Tenöre bieten eine mitreißende Show

© Doro Siewert

Von Piano, Schlagzeug und Keyboard wurden die Sänger im Teo Otto Theater begleitet.

Von Sabine Naber

Mit einer mitreißenden Show feierten „The 12 Tenors“ ihr zehnjähriges Bühnen-Jubiläum am Sonntagabend im Teo Otto Theater.

Und ihr Ruf als Ausnahmesänger schien ihnen schon weit vorausgeeilt zu sein, denn die Vorstellung war bereits seit zwei Monaten ausverkauft. Die bestens gelaunten Sänger nahmen ihr Publikum mit auf eine unterhaltsame, musikalische Reise, die nahezu alle Genres bediente: Bekannte Pop-Hymnen wie „We will rock you“ von den Queens, Balladen wie Lennons „Imagine“, Klassiker der Schlagermusik wie „Dancing in the Streets“ und mit Puccinis „Nessun Dorma“ war auch eine Opernarie zu hören.

Mit „Funiculi, Funicula“ ging es gleich temperamentvoll los. Und das Publikum ging mit, Jubel schon nach dem ersten Lied. „Kein Theater ist uns so ans Herz gewachsen, wie das Teo Otto Theater“, schwärmte der Sänger Alexander Herzog, der den Abend auch moderierte. „Springen Sie auf und singen Sie mit“, lud er die Zuhörer zum Mitmachen ein. Und so wurde aus den 12 Tenören zuweilen ein ganz großer Chor.

Mit „Mein kleiner grüner Kaktus“ interpretierten die Sänger, die aus den unterschiedlichsten Ländern, beispielsweise aus Kanada, Italien, England oder Irland stammen, auch einen deutschen Ohrwurm. Das Publikum klatsche mit, war restlos begeistert. „Was man aus so einfachen Liedern mit solchen tollen Stimmen alles rausholen kann“, staunte Christa Ehren aus Radevormwald. Sie hatte die Theaterkarte von ihrer Tochter als Weihnachtsgeschenk bekommen und genoss den Abend: „Das Repertoire ist vielseitig, ein richtig gelungenes Programm.“

Umrahmt von einer eindrucksvollen Lichtshow – mal wurde die Bühne in violettes, mal in rotes, grünes oder gelbes Licht getaucht – zeigten die Sänger auch eindrucksvolle Choreographien.

Einer nach dem anderen durfte im Licht der Scheinwerfer in der ersten Reihe stehen und in der Sprache seines Heimatlandes singen.

Ein toller Abend mit jede Menge Spaß

„Haken Sie sich bei Ihrem Nachbarn ein – egal ob Sie Lust haben oder nicht“, hieß es dann launig. Das Publikum ließ sich nicht lange bitten. Dass um diese Zeit schon mal geschunkelt wird, ist ja zunächst nicht ungewöhnlich. Aber bei Tom Jones „Delilah“ . . . Egal – es wurde mitgesungen und geschunkelt. Schon vor der Pause standen alle im Theater auf und jubelten den Tenören zu.

Die anschließende Frage des Moderators: „Wie gefällt Ihnen unsere Show“, war von daher überflüssig. Denn auch für „You raise me up“, das gefühlvoll interpretierte „Don‘t cry for me Argentina“ und erst recht für „Dein ist mein ganzes Herz“ –„wir singen es für unser weibliches Publikum“ – gab es riesigen Applaus.

„So etwas sollte es öfter hier im Theater geben. Es ist ein toller Abend und macht so richtig Spaß“, zeigte sich auch Angelika Rust, die aus Wuppertal gekommen war, ganz begeistert.

„Alle einmal aufstehen und beim nächsten Lied mitmachen. Einmal in die Hände klatschen, zweimal mit dem Fuß aufstampfen“, hieß die Vorgabe bei „We will rock you“. Alle machen mit.

Noch mehr Applaus, als sich ein Sänger das Jackett auszieht, die Ärmel hochkrempelt, das Hemd aufknöpft und schließlich mit nacktem Oberkörper singt. „Wollt ihr mehr hören“ - „Ja“, schallte es aus dem Publikum. Handy- oder Taschenlampenlichter flammten auf, die Zuhörer reckten die Arme nach oben, als zum Abschluss „Time to say goodbye“ im Remscheider Teo Otto Theater erklang.

