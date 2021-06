Der Teich im Stadtpark trocknet aus

Schlamm muss weg

+ © Roland Keusch So sieht der Stadtparkteich nach Tagen der Trockenheit aus. Er verändert sich aber täglich. © Roland Keusch

Stadt steht mit dem Förderantrag für die Sanierung des Gewässers noch am Anfang. Verein will weiter für den Erhalt kämpfen.

Von Frank Michalczak

Dagmar Wolf und ihre Mitstreiter vom Verein Heimatpflege wollen sich nicht beirren lassen. „Wir werden mit Nachdruck weiter dafür kämpfen, dass der Stadtparkteich saniert wird“, erklärt die Vorsitzende, die demnächst mit einem Schild am Gewässer über die Ziele der Initiative aufmerksam machen will. „Denn nach wie vor werben wir um Unterstützung.“

+ Immer wieder baute der Verein Haimatpflege Stadtparkteich Info-Stände in Remscheid auf, um über seine Ziele zu informieren. © Roland Keusch

Das Schild, das die Firma Greuling gestaltet, wird an einen See gestellt, der nur noch in Grundrissen zu erkennen ist. Der Teich wird in diesem Sommer trockengelegt. Dazu haben die Technischen Betriebe Remscheid (TBR) vor einigen Monaten Raps aussäen lassen. „Und ein Flaum ist ja auch schon zu sehen“, erklärt TBR-Chef Michael Zirngiebl über die unwirkliche Landschaft, die sich gebildet hat. Sie wird sich weiter verändern: Der Raps soll dazu beitragen, dass dem Schlamm am Fuße des Teichs die Feuchtigkeit entzogen wird. Dann ließe sich der Sondermüll besser entsorgen. Hinter dem Schlamm verbirgt sich laut dem TBR-Chef tonnenweise Brot, das im Laufe der Jahre an die Enten verfüttert wurde. Die Nahrung und ihre Ausscheidungen hätten das Gewässer in einen „Bioreaktor“ verwandelt, wie es Michael Zirngiebl formuliert.

Doch das ist nicht das einzige Problem, das der Teich den Technikern beschert. Er ist undicht – und müsste mit erheblichem Aufwand hergerichtet werden. Rund 320 000 Euro sind dafür nötig. Der Stadtrat bekannte sich zwar zur Sanierung des Sees, aber nicht dazu, diesen Betrag zu finanzieren. Remscheid könnte sich lediglich einen Eigenanteil leisten.

Die Hoffnungen setzen die Politiker auf das Förderprogramm „Grün in die Stadt“, mit dem sich Heinrich Ammelt als zuständiger Abteilungsleiter bei Stadtverwaltung beschäftigt. Seine Aussagen machen aber wenig Hoffnung, dass es in naher Zukunft gute Nachrichten für die Teichfreunde gibt. „Wir stehen inhaltlich noch am Anfang“, sagt er.

Denn die Angelegenheit ist kompliziert: Bei „Grün in die Stadt“ wollen die Städte Remscheid, Solingen und Wuppertal einen gemeinsamen „Masterplan“ entwickeln, wie sie die Aufenthaltsqualität in ihren Parks und sonstigen Grünflächen verbessern wollen. Es geht darum, ihren Erholungs- und Freizeitwert zu erhöhen. Alle drei Städte arbeiten dazu individuelle Maßnahmenpakete aus, die in einem gemeinsamen Konzept münden sollen. Damit hoffen sie, die begehrten Fördermittel aus dem Efre-Programm der Europäischen Union zu erhalten.

Remscheid ist somit nun am Zug, seine Einzelmaßnahmen zu entwickeln, wobei der Teich im Stadtpark nur ein Mosaikstein ist. „Wir haben ja erst kurz vor den Sommerferien erfahren, dass der Masterplan förderungsfähig sein wird. Im Herbst werden wir unsere Vorschläge weiter konkretisieren“, erläutert Ammelt, der aber nicht versprechen will, „dass wir dann auch fertig werden“.

Masterplan wird Grundlage für den Förderantrag

Die Fäden laufen bei der Bergischen Struktur- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft mit Sitz in Solingen zusammen. Hier soll aus den Maßnahmenpaketen der drei Städte der „Masterplan“ werden, der dann die Grundlage für den Förderantrag werden soll. „Möglicherweise wird dazu noch ein Fachbüro eingeschaltet“, erklärt Ammelt.

Aber: Eine Garantie, dass auf diesem Weg der Stadtparkteich finanziert wird, kann er nicht geben. So bleibt es einstweilen nur bei der vagen Aussicht, dass die Sanierung realisiert wird. Sollte kein Fördergeld fließen, will Dagmar Wolf erst recht in die Offensive gehen. Bislang sammelt ihr Verein Spenden, damit Remscheid den Eigenanteil in fünfstelliger Höhe aufbringen kann. Wenn „Grün in die Stadt“ aber nicht greift, geht es um alles oder nichts. Die Heimatpflege müsste sich ganz neuen Herausforderungen stellen.