Techno-Picknick bis Safari: Das geht am Honsberg ab

Vier DJs legen am Samstag bei Open Air auf – Neue Workshops starten bei der Kulturwerkstatt

Von Melissa Wienzek

Remscheid. Genau zehn Jahre ist es jetzt her, dass sich kreative Köpfe auf dem Honsberg zusammengeschlossen und aus der ehemaligen Arbeitersiedlung einen Hotspot der Kunst und Kultur gemacht haben – und auch heute noch ist der gemeinnützige Verein Kulturwerkstatt Ins Blaue kein bisschen leise. Und das Beste: Immer gibt es viele Möglichkeiten, mitzumachen und das besondere Feeling des Viertels selbst zu spüren. Was in nächster Zeit dort abgeht, erklären wir im Folgenden.

„Techno Picknick“: Beim „Techno Picknick“ von Ins Blaue und Honswerk am kommenden Samstag, 6. Mai, trifft Technomusik auf Grillwurst und Pommes. Die DJs Andy Lehmann aus Remscheid, Claush aus Bochum, Lili aus Duisburg und DJ K aus Amsterdam sorgen für die Beats. Sie legen ab 15 Uhr auf der Open-Air-Bühne unter dem Baum auf der Almmendewiese hinter der Siemensstraße 25 auf. Jeder spielt ein 1,5-Stunden-Set. „In Remscheid gibt es eine richtige Techno-Szene“, sagt Eva Zimmerbeutel, die das Event mit Steffi Bieletzki und Andrea Staudt geplant hat. „Wir haben richtig Bock, das was passiert und wollen Sommerfeeling verbreiten.“ Besonders freut sie sich über die beiden Female-DJs. An jenem Tag wird übrigens auch der neue Nachbarschaftspavillon eingeweiht, der von Architekturstudentinnen und -studenten aus Köln und Düsseldorf im vergangenen halben Jahr gebaut wurde. Der Eintritt ist frei. Die Veranstaltung wird über Getränkeeinnahmen finanziert. Es gibt Bier, auch alkoholfrei, Wein, Limo, Wasser.

+ Hat schon beim „Lion Town“ aufgelegt: DJ K. © Rafael Nawrocki

Freies Malen: Blätter an der Wand, Farben und Pinsel auf dem Tisch – mehr braucht es nicht, um seinen Gefühlen freien Lauf zu lassen und ganz bei sich zu sein. Davon ist Künstlerin Wilma Balderhaar überzeugt – und bietet morgen, 4. Mai, von 16 bis 17.30 Uhr, wieder freies Malen für Kinder und Erwachsene in ihrem Malraum, Halskestraße 28, an. Kosten: 20 Euro. Anmeldung: wilmabalderhaar@gmx.de

Näh-Treff: Jeden dritten Samstag im Monat von 13 bis 17 Uhr ist offener Nähtreff in der Textilwerkstatt, Halskestraße 24, angesagt, so wieder am 20. Mai, 13 bis 17 Uhr. Ob Anfänger oder Fortgeschrittene – alle sind willkommen. Anmeldung: strickbunt@gmail.com

+ DJane Claush reist aus Bochum an. Sie stammt aus Italien und legte bereits im Bochumer „Funkensprung“ auf. © Luca Buffa

Druckworkshops für Kids: „Honsberg macht Druck“: Unter diesem Titel ist ein Druckworkshop, gefördert durch den Kulturrucksack NRW und das Honswerk, mit Künstlerin und Diplom-Pädagogin Simone Kirsch mit Teenagern gestartet. An acht Dienstagen zwischen Oster- und Sommerferien erkundet man gemeinsam das Viertel: bei einer „Sinnes-Safari“. Aus den gesammelten Eindrücke entwerfen die 10- bis 14-Jährigen Schablonen, bedrucken T-Shirts und hinterlassen Botschaften am Honsberg. „Außerdem werden wir Kanaldeckel abdrucken, große Körper-Solarprints machen und eine Hauswand gestalten“, erklärt Kirsch. Wer mitmachen will, kommt immer dienstags zwischen 16 und 18.30 Uhr zur Wiese am Spielplatz Halskestraße. Die Ergebnisse werden am 20. Juni der Öffentlichkeit präsentiert. Info und Anmeldung: www.honswerk.de/projekte/druckworkshop-fuer-teenager

Druckworkshops für Erwachsene: Auch für Erwachsene bietet Künstlerin Simone Kirsch ab sofort Druckworkshops für Erwachsene in ihrem Atelier in der Halskestraße 24 an, sie brauchen keine Vorkenntnisse. Beim „Solarprint“, einer uralten Technik, wird die Kraft der Sonne genutzt, um blaue Bilder zu entwerfen. „Bei diesem Spiel mit Licht und Schatten nutzen wir alle Formen, die uns die Natur liefert: ob aus dem Garten vor der Tür oder getrockneten Pflanzen. Aber auch Buchstabennudeln oder kleine Figuren dürfen verwendet werden“, erklärt Kirsch. Gearbeitet wird im Garten vor der Tür. Und falls die Sonne nicht scheint, stehen drinnen zwei UV-Lampen zur Verfügung. Termine: Donnerstag, 18. Mai, und Sonntag, 18. Juni, jeweils 14 bis 17 Uhr. Kosten: 40 Euro inklusive Material und Getränk. Anmeldung: info@simone-kirsch.de

+ Lili aus Duisburg ist eine der beiden Female-DJs, die am Samstag ein Anderthalb-Stunden-Set auf der Open-Air-Bühne auflegt. © Lili

Ins Blaue

Basis bilden die acht Häuser an der Siemensstraße und Halskestraße mit Ateliers, Werkstätten, Galerie und Veranstaltungsräumen. Auf den Grünflächen finden Projekte, Workshops und Festivals statt. Ateliers können gemietet werden: www.ins-blaue.net.