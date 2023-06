Köbes Underground rocken den „Sonntag in Orange“

TBR laden zum Aktionstag mit Biene Maja und Parcours ein. Das steht alles auf dem Programm.

Remscheid. Orange, das ist die Farbe der Technischen Betriebe Remscheid (TBR). Und die kennt wohl jeder in Remscheid – schließlich sieht man die „Putzteufel“ & Co. stets auf den Straßen. Aber die TBR leisten noch viel mehr für die Bürgerinnen und Bürger. Was, das erklären sie bei einem Aktionstag am Sonntag: dem „Tag in Orange“, der bereits zum vierten Mal stattfindet. Die vergangenen drei Ausgaben waren ein voller Erfolg, weswegen die TBR wieder ihre Tore öffnen.

Wann und wo: Am Sonntag, 18. Juni, von 11 bis 17 Uhr auf dem Gelände Nordstraße 48, unterstützt vom RGA als Medienpartner. Auch Radio RSG ist live dabei.

Das Programm: Neben Bewährtem wie Rohrkrabbeln, Mülltonnenrallye und Mitfahren im Müllwagen gibt es neue Programmpunkte: Zum ersten Mal kommt Biene Maja mit ihrem Willi vorbeigeflogen. Auf dem Bobbycar-Parcours wird zur Führerscheinprüfung eingeladen. „Müllmann Müller“ präsentiert sein abwechslungsreiches Programm mit Charme und Humor. Dabei wechseln sich Artistiknummern, Jonglage mit Zauberei und Interaktion mit dem Publikum ab. Beeindruckend wird sicher auch wieder Ed Wood sein, der als wandelnder Baum auf sich und das Thema Wald und Bäume aufmerksam machen möchte. Ein kleiner Spielplatz sowie zahlreiche weitere Angebote warten nur darauf, von Familien entdeckt zu werden. Auf der TBR-Bühne wird neben dem Auftritt einer jungen Tanzgruppe der Tanzschule Wieber ein abwechslungsreiches Programm verschiedener Künstler der Musik- und Kunstschule unter der Leitung von Kai Balke geboten. Zum Abschluss ab etwa 17.30 Uhr übernimmt dann die beliebte kölsche Band Köbes Underground.

Speis und Trank: Reibekuchen, Bratwurst, Pommes, Pizza und ein Kaffeestand sowie zwei Getränkestände gibt es. Bezahlt wird mit Wertmarken, die gleich am Eingangsbereich oder auch weiter unterhalb des Betriebsgeländes erworben werden können.

Parken: Besucherinnen und Besucher sollten möglichst zu Fuß, mit dem Fahrrad oder öffentlichen Verkehrsmitteln zum „Sonntag in Orange“ kommen, bitten die TBR. Für alle, die mit dem Auto kommen möchten: Parkplätze stehen an der Nordstraße sowie auf dem früheren Aldi-Parkplatz in der Kirchhofstraße und auf dem Parkplatz der Firma Schulten zur Verfügung. Auch das PSR-Parkhaus an der Kirchhofstraße bietet Parkmöglichkeiten. „Wir geben beim Verlassen unseres Geländes Ausfahrtickets aus.“ mw