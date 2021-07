Team in der Klosterkirche ist komplett

Kultur

Stephanie Licciardi (l.) folgt auf Kulturmanagerin Anna Winkels. Wolfgang Moritz vom Trägerverein und die zweite Kulturmanagerin Veronika Weber freuen sich auf die Zusammenarbeit im Kulturzentrum.

Stephanie Licciardi ist neue Kulturmanagerin. Veronika Weber sowie der Trägerverein unterstützen sie.

Von Melissa Wienzek

Alles Neue bringt der Mai, auch in Lennep: Nachdem die Symphoniker ihren neuen Generalmusikdirektor gefunden haben und das Teo Otto Theater einen neuen künstlerischen Leiter präsentieren konnte, ist nun auch das Kulturmanagement im Kulturzentrum Klosterkirche wieder komplett. Stephanie Licciardi (32) ist neue Kulturmanagerin in der Klostergasse. Sie folgt auf Anna Winkels, die sich Ende April aufs Rad schwang und nun die Welt erkundet.

Licciardi, gebürtige Remscheiderin, hat nach ihrem Masterabschluss 2014 in Geschichte an der Heinrich-Heine-Universität in Düsseldorf vergangenes Jahr eine Ausbildung zur Kauffrau für Büromanagement abgeschlossen. Danach hat sie journalistisch gearbeitet, unter anderem als freie Autorin für den Remscheider General-Anzeiger. Außerdem engagiert sie sich im wissenschaftlichen Beirat des Bergischen Geschichtsvereins und im Verein Gedenkstätte Pferdestall.

Licciardi „sieht viel Potenzial nach oben in der Klosterkirche“

Licciardi ist daher vielen Remscheidern bekannt. „Es ist sehr viel Potenzial nach oben in der Klosterkirche“, findet die neue Kulturmanagerin, die sich neben der Programmgestaltung um Büroabläufe, Pressearbeit und Kundenbetreuung kümmert. „Das Neue, das Unbekannte ist der Reiz dieser Stelle für mich“, erklärt sie.

Ihr zur Seite steht die zweite Kulturmanagerin Veronika Weber, die seit 2017 im Team ist. Vorher hat sie im renommierten Kommödchen in Düsseldorf Kultur in Szene gesetzt. Nach der Elternzeit ist Weber seit Herbst 2018 wieder in Lennep dabei. Sie war es, die das Programm im Kulturzentrum nach dem Weggang von Anna Winkels sicherstellte – und die Top-Namen in die Röntgenstadt holt. Zu nennen sind zum Beispiel Konrad Beikircher, Markus Maria Profitlich oder die legendären Bläck Fööss. „Die Bühne hier hat sich bei den Kleinkünstlern einen Namen gemacht“, meint Weber.

Mit ihr und der zweiten Kulturmanagerin bleibe die Klosterkirche in Frauenhand, sagt Licciardi über das festangestellte Damen-Duo. Martina Sieber komplettiert das Team im Büro. Die Frauen sind zudem Ansprechpartnerinnen für den Pächter der Schänke und stellen den Betrieb in Gänze sicher. Schließlich muss auch mal eine Tür repariert oder ein Fenster ausgetauscht werden in dem Gebäude, das der Stadt gehört.

Der Trägerverein mit seinen 580 Mitgliedern steht hinter der weiblichen Führungsriege. „Wir sind Frau Licciardi sehr dankbar, dass sie sich hier einbringt. Wir hoffen, dass es für sie eine Herzensangelegenheit wird“, sagt der Vorsitzende Wolfgang Moritz – und es schwingt etwas Erleichterung mit. Denn nachdem klar war, dass Anna Winkels die Klosterkirche verlässt, hatte das Team eine Nachfolgerin gefunden. Diese sprang jedoch aus persönlichen Gründen ab. „Wir sind stolz darauf, dass wir als Verein so professionell in Sachen Kultur unterwegs sind.“

Stadt Remscheid beteiligt sich an Steinway-Flügel-Sanierung

DIESE TERMINE IN DER KLOSTERKIRCHE SOLLTEN SIE SICH VORMERKEN PROGRAMM Das neue Programmheft erscheint kommende Woche. 5. JULI 20 Uhr, Carsten Grüttner: „Abenteuer – Weltreise per Rad“ 1. SEPTEMBER 11 Uhr Saisoneröffnung mit Jazzlight 8. SEPTEMBER 15 Uhr, Puppenspielfestival 25. SEPTEMBER 20 Uhr, Lisa Feller 27. SEPTEMBER 20 Uhr, One of these – Pink Floyd Tribute, unplugged 19. OKTOBER 20 Uhr, Timeless 31. OKTOBER 20 Uhr, Bill Mockridge 1. NOVEMBER Still Collins – Phil Collins Tribute 22. NOVEMBER René Steinberg 5. DEZEMBER Konrad Beikircher 5. JANUAR 2020 Beale Street Jazz Band 24. JANUAR 2020 Markus Maria Profitlich 7. FEBRUAR 2020 Pasquale Aleardi & Die Phonauten 26. APRIL 2020 Florian Schroeder 17. JUNI 2020 Bläck Fööss klosterkirche-lennep.de

Damit das so bleibt, packt der Vorstand sogar selbst mit an. Kürzlich wurden die 200 Stühle in Eigenregie neu bezogen. Als nächstes kommt die Beleuchtungsanlage dran. „Wir möchten unserem Publikum zeigen, dass wir sehr engagiert sind, hier auch einen gewissen Standard zu halten“, erklärt Moritz. Das war offenbar auch Anreiz für die Stadt Remscheid. Denn die lässt nun den kostbaren Steinway-Flügel für 25 000 Euro aufarbeiten. „Es ist wohl das wertvollste Instrument, das wir in Remscheid haben“, mutmaßt der Vereinsvorsitzende.

Zudem will sich die Klosterkirche stärker für Familien öffnen. Weber und Licciardi fragen derzeit Kitas und Schulen nach ihren Kulturwünschen. Wenn der Bedarf da ist, möchte das Frauen-Duo mehr Veranstaltungen für Familien ins Programm nehmen.