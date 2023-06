Pläne für den Umzug: Ein Provisorium auf dem Berg

TBR-Betriebsausschuss informiert sich über die Pläne für den Wertstoffhof-Umzug. Die Suche nach einem geeigneten Gelände geht weiter.

Remscheid. Die Suche nach einem neuen Standort für den Wertstoffhof geht weiter, eine vorübergehende Lösung ist aber gefunden: Am Dienstag ließen sich die Mitglieder des TBR-Betriebsausschuss und einige Anwohner vor Ort an der Solinger Straße die Pläne für einen provisorischen Teil-Umzug erläutern. Demnach soll die Fläche, auf der die Bürger ihre Abfälle abgeben, weitgehend erhalten bleiben, für den Betrieb notwendige sonstige Flächen aber auf das Plateau der Deponie ziehen.

Das betreffe vor allem Lagerplätze für Austauschcontainer, Fahrzeuge und Ähnliches, erklärte TBR-Chef Michael Zirngiebl. Dinge, die bisher im hinteren, für die Öffentlichkeit nicht zugänglichen Teil des Wertstoffhofs stehen. Doch dieser Bereich fällt durch die Rekultivierung der Deponie bald weg. Rund 70.000 Kubikmeter Erde würden in den kommenden Monaten noch angeschüttet, erklärte der TBR-Chef. Deswegen müsse man nun handeln, andernfalls werde die zur Verfügung stehende Fläche bald zu klein für den Betrieb des Hofes.

Zumal die aktuelle Fläche schon nicht ideal sei, wie Zirngiebl betonte: „Das ist alles etwas improvisiert, eigentlich war nicht geplant, dass der Wertstoffhof hier lange bleibt“, erinnerte er an die Anfänge in den früheren 1990er-Jahren, als drei Abfallarten angenommen worden. Inzwischen seien es mehr als zehn. Vor allem, dass die Anlieferung und der Austausch der Container über die gleiche Fläche geschehe, sorge für viel Gefahrenpotenzial.

Durch das provisorische Gelände, können die Stadt und TBR weiter suchen

Deswegen sei das Ziel weiterhin ein ausreichend großer neuer Wertstoffhof mit zwei getrennten Bereichen für Anlieferung und Abtransport. Vor einem guten halben Jahr hatte Zirngiebl vorgeschlagen, dass der Hof auf das Plateau der Deponie zieht, nach seinen Vorstellungen allerdings dauerhaft. Doch dafür gab es Gegenwind aus der Politik. Also einigte man sich auf das Provisorium – und darauf, dass Stadt und TBR die Suche nach einem anderen möglichen Standort noch einmal aufnehmen. Das laufe auch nach wie vor noch, so der TBR-Chef: „Wir haben da aber schon vieles abgegrast.“

Ein Grundstück in Lennep hätten die Besitzer nicht verkaufen wollen, ein anderes sei am Votum des Betriebsausschusses gescheitert, der dort lieber Gewerbe ansiedeln wollte, zählte der TBR-Chef auf. Nun werde man noch das Gespräch mit dem Eigentümer eines Grundstücks an der Lenneper Straße suchen. Dort bauen die TBR gerade einen Umschlagplatz für Altpapier auf, einige Politiker hatten vorgeschlagen, das Nachbargrundstück für den Wertstoffhof zu nutzen. Zirngiebl: „Mal sehen, ob da Verkaufsabsichten bestehen.“

Wenn nicht und sollte sich auch kein anderes geeignetes Grundstück finden, könnte man auf den ursprünglichen Vorschlag zurückkommen. Und aus dem Provisorium eine feste Einrichtung machen. Dann allerdings würden wohl auch die Abgabestellen nach oben ziehen. Und so unter anderem für eine Entspannung der Verkehrssituation an der Solinger Straße sorgen.

Die Deponie

Mehr als 100 Jahre lang wurde in dem Tal zwischen Fürberg und Vieringhausen Müll gesammelt. Seit über zehn Jahren wird das Gelände rekultiviert. Dabei soll ein etwa 50.000 Quadratmeter großes Plateau entstehen. Neben dem Wertstoffhof soll dort eine Solaranlage der Stadtwerke gebaut werden.