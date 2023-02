Neuer Umschlagplatz der TBR bringt Vorteile für Remscheider

An der Lenneper Straße soll ein Umschlagplatz für Altpapier und Altglas entstehen. Damit wollen sich die Technischen Betriebe unabhängig machen.

Von Melissa Wienzek

Remscheid. Wo bislang Kupfer, Zink und Blei verschrottet wurden, wird bald Altpapier das Geschäft beherrschen: Die Technischen Betrieb Remscheid (TBR) haben das ehemalige Gelände von Küster Schrott- und Metall-Großhandel an der Lenneper Straße gekauft und wollen dort einen eigenen Altpapier-Umschlagplatz errichten. Das hat direkte Auswirkungen auf die Bürgerinnen und Bürger.

Denn wer Altglas und Altpapier der Wiederverwertung zuführt, reduziert dadurch nicht nur seine Abfallgebühren, sondern hilft auch, Rohstoffe und Energie einzusparen. Die Einnahmen vom Altpapier fließen laut TBR-Chef Michael Zirngiebl direkt in die Müllgebühren ein – 10 Prozent macht das aus. Und wenn die TBR nun mehr Altpapier lukrativer verkaufen können, bringt das wiederum den Remscheiderinnen und Remscheidern etwas.

Aktuell warten die TBR noch auf die Baugenehmigung, um auf dem Ex-Küstergelände den „Umschlag“ zu errichten. „Wir hoffen auf die Genehmigung bis Ende Februar, dann soll es auch zeitnah loslegen“, sagt Zirngiebl. Der Vorteil: „Wenn wir den Umschlag selber machen, machen wir uns unabhängig von großen Entsorgungsunternehmen.“ In Remscheid seien zuletzt alle kleinen Entsorger von einem großen aufgekauft worden: Remondis. So auch Reconcept-Peters, bei denen die TBR bislang ihr Altpapier umgeschlagen haben.

Nun wollen die Technischen Betriebe, wenn sie den Umschlagplatz haben, den Transport und die Verwertung separat ausschreiben – so können sie den Interessentenkreis für das Remscheider Altpapier vergrößern. Denn die Wiederverwertung von Druck- und Papiererzeugnissen wie dem RGA sei nicht nur energieeffizienter, als ständig neuen Zellstoff zu produzieren, sondern ein international gehandeltes Wirtschaftsgut, ein lukratives Geschäft für die Papierindustrie. Selbst China kauft deutsches Altpapier. Denn in dem asiatischen Land gibt es keine Zeitungskultur.

Das einige tausend Quadratmeter große Areal im Südbezirk verfügt nicht nur über eine Halle, sondern auch über einen Gleisanschluss. Der Plan: Die Wagen bringen das gesammelte Altpapier zur Lenneper Straße und schütten es in eine 40-Kubikmeter-Mulde samt Deckel. Von hier soll es per Bahn zu einer Papierfabrik gebracht werden, die über einen Gleisanschluss verfügt. Allerdings seien das laut Zirngiebl nur wenige in Deutschland.