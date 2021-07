Zug: Schutzwall verhindert mögliche Angriffe

Lennep

+ © Roland Keusch Die schweren Fahrzeuge der Technischen Betriebe riegelten den Weg zum Zug ab. Das Sicherheitskonzept war nach dem Terroranschlag von Berlin verschärft worden. © Roland Keusch

TBR-Fahrzeuge sicherten den Zug ab. Ordnungsamt und Polizei wirkten zusammen.

Von Frank Michalczak

Erstmals in der Geschichte des Lenneper Rosenmontagszugs riegelten fünf schwere Lastwagen der Technischen Betriebe Remscheid (TBR) die Zufahrtsstraßen zum närrischen Trubel ab. Lkw standen unter anderem an der Kölner- und der Rospattstraße. „Zusätzlich haben wir noch sechs kleinere Fahrzeuge in Nebenstraßen platziert – drei von der Polizei und drei von uns“, berichtete Ordnungsamtschef Jürgen Beckmann über die verschärften Sicherheitsmaßnahmen nach dem Terroranschlag von Berlin. Die Fahrzeuge sollten einen Schutzwall bilden und mögliche Angriffe verhindern.

Diese Mission erfüllte unter anderem TBR-Mitarbeiter Holger Plickert, der mit seinem Lkw an der Kreuzung Schwelmer-/Hackenberger Straße stand. „Tja, wenn‘s der Sicherheit dient, ist das doch in Ordnung“, erklärte er. Mulmig sei ihm nicht. „Es ist doch sehr unwahrscheinlich, dass etwas passiert – trotz aller schlimmen Nachrichten.“

Plickert und seine Kollegen mussten nicht im Lastwagen sitzen bleiben. „Allerdings ist es wichtig, dass sich die Fahrer in der direkten Umgebung aufhalten. Für den Fall, dass ein Rettungsfahrzeug anrückt, müssen sie schnell zur Seite fahren“, berichtetete Hauptkommissar Kai Bornewasser.

Er koordinierte gemeinsam mit Ordnungsamtschef Beckmann die Arbeit der Einsatzkräfte im Röntgen-Museum. Hier liefen die Fäden zusammen. Allein die Ordnungsbehörde hatte 28 Mitarbeiter nach Lennep geschickt. Sie sorgten auch dafür, dass abgestellte Pkw dem Zug nicht im Weg standen. „Zwei Fahrzeuge an der Mühlenstraße mussten wir leider abschleppen lassen“, erklärte Beckmann.

Elf junge Menschen waren im ehrenamtlichen Einsatz

Zum Einsatzteam zählten auch elf junge Mitarbeiter, die ehrenamtlich im Einsatz waren, um das Gespräch mit den Jugendlichen zu suchen. Die sogenannten Buddys machten auf die Gefahren und die Auswirkungen von Alkohol aufmerksam. „Ohne erhobenen Zeigefinger“, erklärte Bernd Liebetrau, Fachkraft Suchtvorbeugung des Diakonischen Werkes. Seit 2011 setzt er auf die Idee, dass Jugendliche mit Jugendlichen im Karneval Kontakt knüpfen, um vor alkoholbedingten Nebenwirkungen zu warnen.

Mit Erfolg. „Es ist wichtig, dass sie sich auf Augenhöhe bewegen. Das ist bei Gesprächen zwischen Erwachsenen und Jugendlichen eben schon mal anders.“ Die Schüler des Käthe-Kollwitz-Berufskollegs und junge Studierende der Bergischen Universität, die als Buddys unterwegs waren, eint der Wunsch, Erzieher oder Lehrer zu werden. Bei dem Projekt sammeln sie praktische Erfahrungen.