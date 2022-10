Tanzshow entführt in eine Fantasiewelt

Remscheid. Silberne, blaue und lilafarbene Lichtblitze sausten am Mittwochabend durch den Saal des Teo Otto Theaters. Eine magische Unterwasserwelt, in der das Wasser tanzt, fließt und von oben in einem Schwall herunterfällt. Die Schwerkraft scheint nicht mehr zu existieren, die beschwingte Leichtigkeit der Tanzenden fasziniert, entsteht auf der Bühne.