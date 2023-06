Welchen Ort suchen wir dieses Mal?

RGA-Rätselfoto der letzten Woche zeigte das ehemalige Verkehrsgebäude der Stadtwerke am Friedrich-Ebert-Platz. Das neue Foto zeigt ein noch existierendes Haus in einer damals sehr begrünten Straße.

Remscheid. Das Foto führt uns in einen beliebten Teil in Alt-Remscheid und stammt aus dem Jahr 1942. Das Gebäude vor Kopf steht auch heute noch, nur das Grün drumherum ist mit der Zeit weniger geworden. Schicken Sie die Lösung bis 8. Juni an RGA, Alleestraße 77-81, 42853 Remscheid, E-Mail: redaktion@rga.de

Das letzte Rätsel erinnert an viele Umbauten: vom Postplatz zum Verkehrsknotenpunkt Friedrich-Ebert-Platz

An zentraler Stelle in Remscheid gelegen, direkt gegenüber vom ehemaligen RGA-Stammsitz, hatten die Stadtwerke am Friedrich-Ebert-Platz ihr Domizil. Peter Kohl schreibt: „Das Gebäude diente den Busfahrern untern anderem als Aufenthaltsraum. Oben saß der Verkehrsmeister und organisierte den reibungslosen Busverkehr. Unten befand sich der Fahrkartenverkauf. Ein ehemaliger Nachbar von mir, Walter Timm, verkaufte dort Fahrkarten und gab Fahrplanauskünfte. Timm war vorher Schaffner, in den alten Gelenkbussen. Nachdem der Fahrkartenverkauf durch die Fahrer erfolgte, wurde Timm Fahrkartenverkäufer am Ebert-Platz.“

Der Verkehrsturm wechselte im Laufe der Jahrzehnte, berichtet Peter Koch: „Er stand im östlichen Bereich Richtung Ludwigstraße, parallel zur Commerzbank. Den Turm gab es bereits in den 60er Jahren, zu Straßenbahnzeiten. Das Gebäude wurde jedoch vor langer Zeit abgerissen und durch einen Neubau ersetzt.“ Jetzt passiere dasselbe noch mal.“

+ Sparkasse stand drauf, die Stadtwerke waren drin: das Verkehrsgebäude im Mai 1985. © Roland Keusch

Für Dieter Prill hinterlässt der Umbau einen zwiespältigen Eindruck: „Das Gebäude musste im Mai 2015 der Neugestaltung des Platzes mit mehreren neuen Haltstellen weichen. Der Neubau ist auch wieder abgerissen worden, weil der Platz – die Götter wissen warum – für viel Geld umgestaltet und verkleinert wird. Wenn man sich die Pläne für den Umbau anschaut, kann man sich fragen, ob dieses geschwungene Etwas von Dach bei unserem bergischen Wetter das Nonplusultra ist.“

Für Thorsten Wolff wiederholt sich die Geschichte: „Als ich das Ernst-Moritz-Arndt-Gymnasium (EMA) besuchte und 1985 das Abitur ablegte, wurde ab 1983 der Friedrich-Ebert-Platz auf die heute bestehende Form umgebaut und als eines der ersten Maßnahmen das alte Betriebsgebäude abgerissen. Auf dem Ebert-Platz wurden die Straßenbahnschienen herausgenommen und provisorische Bushaltestellen eingerichtet. Neu wurde der später umstrittene Fußgängertunnel unter der Elberfelder Straße eingerichtet. Auch mein Sohn Patrick besucht die in Emma-Herwegh-Gymnasium (EMMA) umbenannte Schule und hat gerade die letzte Abiprüfung abgeschlossen. Auch bei ihm ist es so, dass bei seinem Abschluss der Ebert-Platz umgebaut wird. Mit Schließung des zu meiner Zeit eingerichteten Fußgängertunnels.“

Einige Daten trägt Heinz-Jürgen Schmitz zusammen: „Seit dem 5. Januar 1958 ist der Ebert-Platz, der früher Postplatz hieß, die zentrale Drehscheibe des innerstädtischen Personennahverkehrs. 1982 begann die Umgestaltung des Ebert-Platzes, bei der auch die abgebildete Leitstelle abgerissen wurde. Am 18. Juli 1984 wurde der Fußgängertunnel zwischen Postgebäude und dem Busbahnhof nach fast einjähriger Bauzeit eingeweiht. Später entwickelte sich daraus der Schandfleck der Innenstadt. Am 31. Mai 1985 wurde der neu gestaltete Platz seiner Bestimmung übergeben.“

+ Auch das Nachfolgebäude wurde abgerissen. Der Ebert-Platz wird attraktiver gestaltet, die Busfläche eingeschränkt. © Roland Keusch

Peter Krämer hat noch einen anderen Aspekt: „Wenn in der Tanzschule Liedtke, die der Fotograf im Rücken hatte, die Stunde zu Ende war, fand man im Fahrkartenraum bei Regen einen Unterschlupf und konnte sich in Ruhe von der Liebsten verabschieden. Die andere, nicht so ‚elitäre‘ Tanzschule Wieber befand sich in der Ludwigstraße. Dort war einmal im Monat freitags oder samstags offene Disco. Damals war um 21 Uhr Schluss, heute geht’s um die Uhrzeit noch nicht mal los.“

Weiter richtige Einsendungen schickten Elfi Keck, Kai Wiesemann, Volker Hebda, Jürgen Koppka, Jörg Wagner und Helmut Schucht.

Noch mehr historische Fotos