Tanzfabrik startet neue Partyreihe mit den Erfolgs-DJs von Stereoact

Auftakt mit Musik für jeden Geschmack am 17. September. Inhaber Jozef Plavcak will trotz schwieriger Zeiten die Getränkepreise stabil halten.

Von Melissa Wienzek

Von den bald viereinhalb Jahren, in denen Jozef Plavcak die Tanzfabrik Remscheid betreibt, steht die Hälfte im Zeichen der Pandemie. Nun kommen Krieg, Energiekrise und gestiegene Lebenshaltungskosten dazu. Trotzdem macht der Remscheider weiter. Für ihn gibt es gar keinen anderen Weg. „Ich möchte den Remscheidern etwas bieten, und daran halte ich fest.“ Zuletzt hatte Plavcak nicht nur in riesige Luftfilteranlagen, sondern vor allem auch in die Technik investiert. Auch die Toilettenanlagen wurden saniert. „Ich verschönere immer etwas“, sagt der Inhaber und zeigt zurecht stolz viele Fotos auf seinem Smartphone. Jetzt wird die Theke aufgemöbelt, und das Lichtkonzept wird erneuert. Die Getränkepreise will Jozef Plavcak übrigens nicht erhöhen.

Die Tanzfabrik ist Remscheids letzte Großraumdisco mit Platz für über 500 Partygäste. Firmen feiern hier zudem gern Weihnachtsfeiern oder buchen eine VIP-Lounge. Auch für Geburtstage und Abschlusspartys können Interessierte die Tanzfabrik an der Nordstraße mieten.

Nun startet Jozef Plavcak samstags eine neue Partyreihe: „Deine bergische Partynacht“. Das Konzept: Während es sonst stets eine festgelegte Musikrichtung wie Hip-Hop oder Schlager gibt, steht hier die Mischung im Vordergrund. „Es soll eine Party für alle sein. Jede Musik von den 80ern, 90ern bis Charts wird gespielt.“ Vor allem tanzbar soll sie sein. „Denn viele wünschen sich, noch mal richtig Discofox zu tanzen.“ Das hat Jozef Plavcak in den vielen Gesprächen mit seinen Gästen herausgefunden – und reagiert nun mit der neuen Reihe auf die Wünsche.

Los geht es am Samstag, 17. September, um 22 Uhr. Zur Premiere kommt das Erfolgs-DJ-Duo Stereoact. Mit mehr als 250 Millionen Streams ihrer deutschsprachigen Songs zählen sie zu den erfolgreichsten deutschen DJs. Dazu kommen Auszeichnungen wie 8-fach Gold, 4-fach Platin und der seltene Diamant Award für über 1,2 Millionen verkaufte Singles für ihren Hit „Die immer lacht” mit Kerstin Ott sowie drei Echo-Nominierungen.

Der Vorverkauf ist gestartet. Karten gibt es über Facebook oder hier: https://tanzfabrik-remscheid.de