Tanzfabrik schmeißt Kinder-Nikolausparty

Ein Überblick über die Veranstaltung für alle Kinder bis zwölf Jahre.

Von Melissa Wienzek

Remscheid. Zwei Jahre hat er es versucht, und immer wieder kam ihm ein ganz ungebetener Gast in die Quere: Corona. Jetzt ist es wieder soweit: Nach der großen Sause 2019 schmeißt Tanzfabrik-Chef Jozef Plavcak wieder eine Kinder-Nikolausparty. Wir geben einen Überblick.

Wann und wo: Die Party steigt am Samstag, 10. Dezember, von 14 bis 18 Uhr in der Tanzfabrik, Nordstraße 27 (Einfahrt neben Aldi). Die Nikolausparty richtet sich an alle Kinder bis zwölf Jahre und ihre Eltern.

Was es für die Kinder gibt: „Wir machen Weihnachtsmusik, so dass die Kinder auf der Tanzfläche tanzen können, es wird natürlich weihnachtlich geschmückt, und es kommt ein Nikolaus, dem sie ihre Wünsche sagen können“, freut sich Plavcak. Es gibt Softgetränke für die Kids, Kaffee für die Erwachsenen und Kuchen für alle. Und: Jedes Kind erhält einen Schoko-Nikolaus. Für die passenden Kinder- und Weihnachtslieder sorgt ein DJ. Die Kinder dürfen sich auch Lieder wünschen. Natürlich gibt es auch Partylicht.

Benefiz: Alles ist gratis für die Kinder. Warum? „Ich mache so viele Partys für Erwachsene, aber ich möchte auch gerne was für die Remscheider Kinder vor Ort bieten“, sagt Jozef Plavcak. Der Discobetreiber hat selbst eine Familie – und ein großes Herz für Kinder. „2019 konnten wir mit unserer Nikolaus-Party Kinderaugen zum Strahlen bringen. Gibt es etwas Schöneres? Wir finden nicht“, meint Plavcak. Daher können die jungen Remscheiderinnen und Remscheider nicht nur gratis essen, trinken und feiern, sondern die Spenden auf freiwilliger Basis gehen alle an die Tafel Remscheid. Und hier sind auch viele Kinder betroffen. „Eine erste Spendenzusage habe ich schon, mein Steuerberater spendet einen hohen Betrag“, freut sich Jozef Plavcak. 2019 ging der Erlös ans Kinderhospiz. 1100 Euro kamen damals zusammen.

Helfer gesucht: Wer bei der Nikolaus-Party für Kinder noch mithelfen möchte – zum Beispiel Kuchen backen, Getränke ausgeben oder dekorieren –, kann sich via Facebook bei der Tanzfabrik melden.