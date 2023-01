Tanzfabrik: Disco-Chef gibt einen aus

Die Tanzfabrik feiert fünfjähriges Jubiläum.

Remscheid. Erst das Kneipensterben und dann auch noch die Pandemie – Tanzfabrik-Betreiber Jozef Plavcak hat dennoch nicht aufgegeben. Und stattdessen in die letzte Großraumdisco Remscheids investiert: in die Beleuchtung, die Soundanlage, die Toiletten.

Am kommenden Samstag feiert der Remscheider fünf Jahre Tanzfabrik und schmeißt nicht nur eine große Geburtstagsparty in der Nordstraße 27, sondern gibt auch noch zwei Stunden lang einen aus. Zwischen 22 Uhr und Mitternacht dürfen sich die Gäste Gratis-Getränke an der Theke abholen. „Das ist unser Geschenk an euch“, sagt Jozef Plavcak, der immer gerne gibt. So auch bei seinen Charity-Events für Kinder. Für die passenden Klänge sorgen DJs, die den Abend über kräftig einheizen wollen.

Das „Birthday Special Fünf Jahre“ steigt am kommenden Samstag, 4. Februar, ab 22 Uhr in der Tanzfabrik, Nordstraße 27. Einlass ab 18 Jahren. Karten für 8 Euro im Vorverkauf: tanzfabrik-birthday-special.eventbrite.de