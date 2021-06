Tanz in den Mai: Hier wird gefeiert

Veranstaltungen

+ © Michael Schütz Sonntagabend, 20 Uhr: Open-Air-Veranstaltung rund um die Feuerwache der Löscheinheit Lennep. Die Schlange am Eingang ist schon groß. © Michael Schütz

Feuerwehr, Schützen und Lokalitäten bieten Programm mit reichlich Musik- ob live oder vom DJ.

Von Daniel Dresen

Endlich – denken sicherlich viele Remscheider, die seit einem Jahr dem 30. April entgegenfiebern. Der Tanz in den Mai gehört für viele zu den ganz festen Terminen im Jahreskalender. Besonders, weil am 1. Mai sich die müden Knochen, wieder ausruhen dürfen – am Tag der Arbeit.

Doch woher kommt der Kult um die Nacht zum 1. Mai? Traditionell ist sie als Walpurgisnacht bekannt. Sie stammt von den heidnischen Frühjahrsbräuchen ab, bei denen der Beginn des Frühlings gefeiert wurde. Ein großes Fest mit reichlich Essen, Getränken, Tanz und Lärm sollte die bösen Geister des Winters vertreiben. Damals hieß es allerdings, dass es sich bei den Feiernden um Hexen handele, die sich mit dem Teufel verbünden wollten. Daher auch der Name „Hexennacht“.

Mit Hexen hat der Tanz in den Mai in Remscheid nichts mehr zu tun. Dennoch wird bis tief in die Nacht getanzt. Der RGA verrät Ihnen, wo es in Remscheid hoch her geht.

„Tutti Frutti“ lautet das Motto im Miro in der Scharffstraße 5. Hier gibt es allerdings nicht, wie in der damaligen RTL-Show von Moderator Hugo Egon Balder, halbnackte Damen mit Fruchtnamen zu bestaunen, sondern ab 18 Uhr erfrischende Cocktails. Ab 20 Uhr wirft DJ Hotte die Turntables an. Gespielt werden die bes-ten Hits der 80er und 90er Jahre – für lau. Wissbegierige Partygäste können an einem Cocktail-Quiz teilnehmen.

Die Freiwillige Feuerwehr Lennep lädt ab 19 Uhr zur Open-Air-Veranstaltung rund um die Feuerwache ein. Eine Cocktailbar soll die Brände der Besucher löschen. Ein Imbissstand sorgt für die nötige Stärkung. Bei einer Verlosung können Wagemutige eine Ballonfahrt gewinnen. Auf der Bühne spielt die Band „Second Hand“ zeitlosen Coverrock. Auf ihrer Setliste stehen Interpreten wie Robbie Williams, U2 oder Toto. Der Eintritt kostet 2 Euro.

Der Schützenverein Wildschütz Aue hat wieder einen musikalischen Leckerbissen an Land gezogen. Erst zieht am Sonntagnachmittag der große Hauptfestzug um 14.30 Uhr durch die Aue – dann bietet am Abend das Quartett „Hollywood Drive Band“ aus Leverkusen eine erstklassige Rockshow mit Liedern von Tina Turner, Brian Adams oder James Blunt. Die beiden Sängerinnen Grazyna und Jana werden begleitet von Bandleader Michael und Schlagzeuger Sebastian. Die Band verfügt über ein breites Repertoire. Neben Klassikern der Rockmusik dürfen Deutscher Schlager, Musik der 70er bis 90er Jahre sowie Country und Oldies erwartet werden. Die „Hollywood Drive Band“ spielte bereits auf einer Aida-Kreuzfahrt. Los geht es um 20 Uhr. Der Eintritt kostet zehn Euro. Karten erhält man im Vorverkauf in der Gaststätte zur Wildschütz Aue.

Wer lieber im Stadtzentrum feiern möchte, ist in der Erlebbar richtig aufgehoben. Ab 20 Uhr legen in der Hindenburgstraße 8 die Remscheider DJs „Kitzbühel“ Dirk Braumann und „Sölden“ Lars Fleischer heiße Scheiben auf. Die beiden Partyhasen treten zum DJ-Battle gegeneinander an. Musikalisch bewegen sie sich dabei querbeet – von Oldies über Partyhits bis zu Rock ist alles erlaubt. Der Eintritt in der Erlebbar ist frei. Es wird um Tischreservierungen gebeten (P 46 10 670).

Tickets für die Frühlings-Party im Remscheider Bräu sind rar. Restkarten können für 10 Euro im Bräu oder im mk-Hotel ergattert werden. Die Partygäste können sich auf einen Tanzabend mit viel Maibowle und Maibock freuen. DJ J3ff sorgt am Plattenteller für die Beats.

Der Club Deja-vu im Lenhartzhammer 4 öffnet um 21 Uhr seine Türen. Die Gastgeber raten zu frühzeitigem Erscheinen, „da erfahrungsgemäß es sehr voll wird“. Der Eintritt kostet 6 Euro, ein Getränk ist inklusive.

URSPRUNG DES 1. MAI GESCHICHTE Seinen Ursprung hat der Tag der Arbeit in der US-amerikanischen Arbeiterbewegung. Im Zeitalter der Industrialisierung, Ende des 19. Jahrhunderts, beschlossen amerikanische Gewerkschaften, am 1. Mai 1886 einen Generalstreik auszurufen. Das besagte Datum des Generalstreiks ist allerdings kein Zufall. Am 1. Mai, dem sogenannten „Moving Day“, wurden in den USA traditionell neue Verträge ausgehandelt.

Wer den großen Trubel jenseits von Partys sucht, ist am 30. April auf der Maikirmes richtig. Attraktionen aller Art finden sich am Sonntag zwischen 11 und 23 Uhr auf dem Schützenplatz. Geöffnet ist die Kirmes des Remscheider Schützenvereins ab dem 28. April gegen 13 Uhr, schließen wird sie erst am 7. Mai.