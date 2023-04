Hier tanzt Remscheid in den Mai

Tanzmusik, Rock oder Schlager – der RGA hat die größten Veranstaltungen zusammengefasst. Für jeden ist etwas dabei.

Von Katharina Birkenbeul

Traditionell wird am 30. April allerorts in den Frühlingsmonat Mai hinein gefeiert. Viele Locations geben auch in Remscheid mit Musik und Tanz Gelegenheiten dazu. Die Stilrichtungen sind vielfältig und sicher findet jeder Party-Fan hier sein Lieblings-Angebot. Das sind die größten Veranstaltungen in der Werkzeugstadt.

Feuerwehrfest der Freiwilligen Feuerwehr Lennep

Party im Déjà-vu

Schützenfest in der Wildschütz Aue

Zack zack ab in den Mai im Eventlokal Löf

Beim Tanz in den Mai setzt die Freiwillige Feuerwehr Lenenp auf eine bewährte Liveband: Die Formation Second Hand tritt an, um mit Coversongs für Stimmung zu sorgen. „Die Musiker bringen mittlerweile sogar ihre eigenen Fans mit“, erklärt Christian Wette mit Blick auf den Auftritt ab 20 Uhr. Einlass beim Feuerwehrfest ist bereits um 18 Uhr. Die Gäste erwartet in den Abendstunden eine Cocktailbar sowie Imbiss- und Getränkestände. Karten kosten drei Euro.

Im Déjà-vu sorgen gleich drei DJs für gute Stimmung: Jörg, Basti und Volker geben alles, um die Gäste bei Laune zu halten. Birgit Allendorf und Stephan Utzelmann, die die Kultdisco seit 2019 betreiben, laden Partywütige ab 21 Uhr auf die Tanzfläche am Lennartzhammer ein. Der Mindestverzehr beträgt 10 Euro, es gibt ein Freigetränk.

Walpurgisnacht Die Nacht vor dem 1. Mai bezeichnet man auch als Walpurgisnacht. Sie gilt als die Nacht, in denen die Hexen auf dem Blocksberg ein Fest abhielten. Der Name leitet sich von der heiligen Walpurga ab. Die Äbtissin lebte um 750 nach Christus. Im Mittelalter wurde ihr Gedenktag am 1. Mai gefeiert.

In der Wildschütz Aue steht nach der Flutkatastrophe wieder ein Schützenfest an. Neben einer Mallorca-Party am 29. April mit Dj Marcel Filodda und vielen weiteren Angeboten an drei Tagen, lädt der Schützenverein auch zum Tanz in den Mai ein. Ab 20 Uhr spielt die Band „Nightflames“. Der Eintritt kostet 13 Euro.

„Zack zack ab in den Mai“ heißt das Motto der Partynacht im Eventlokal Löf. Während DJ Uwe Rapp seine schwarzen Scheiben auflegt, können die Gäste gar nicht anders, als das Tanzbein zu schwingen. Beginn ist um 19 Uhr, Karten gibt es im Vorverkauf für 8 Euro inklusive Gebühren - online, im Rack n Roll oder in der RTV Geschäftsstelle.