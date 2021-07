Tannenhof dankt den Rettern

Große Anerkennung

+ © Roland Keusch Großaufgebot an Rettungskräften eilte zum Brand im Tannenhof. Über 60 Patienten waren von Pflegern in Sicherheit gebracht worden. © Roland Keusch

Nach dem Brand sind alle Verletzten wieder aus dem Krankenhaus entlassen worden.

Von Frank Michalczak

Ermittler der Kripo nahmen am Montag die ausgebrannte Station in der Stiftung Tannenhof in Lüttringhausen unter die Lupe. Sie suchten die Ursache für das Feuer, das am späten Freitagabend in einem Patientenzimmer ausgebrochen war und hohen Sachschaden angerichtet hatte. „Nach der ersten Einschätzung können wir einen technischen Defekt ausschließen“, berichtet Polizeisprecher Stefan Weiand. Wahrscheinliche Ursache sei vorsätzliche oder fahrlässige Brandstiftung. In dem Raum der Klinik für psychisch Kranke waren zwei Patientinnen untergebracht.

Insgesamt fünf Menschen erlitten Rauchgasvergiftungen, korrigierte die Stiftung die Angaben der Remscheider Feuerwehr, die von vier Verletzten gesprochen hatte. Dabei handelt es sich um drei Patienten und zwei Pfleger, die zum Teil nur kurz behandelt werden mussten. Auch eine Frau, die zunächst in einer Hochdruckkammer einer Düsseldorfer Spezialklinik medizinische Hilfe erfuhr, konnte mittlerweile zum Tannenhof zurückkehren.

Der kaufmännische Direktor der Einrichtung, Dietmar Volk, reagiert mit Erleichterung darauf, dass es somit weitgehend beim Sachschaden bleibt. Dieser ist aber erheblich. „Wir müssen zunächst einmal die Station von Grund auf reinigen.“ Schwarzer Ruß hat sich auf dem Boden, an Wänden und Möbelstücken ausgebreitet – dabei handelt es sich um Hinterlassenschaften von verkohltem Kunststoff. Im Patientenzimmer, in dem die Feuerwehr den Brandherd entdeckte, sei „Totalschaden“ entstanden.

Grundsätzlich dürfe per Hausanweisung kein Patient ein Feuerzeug oder Streichhölzer mit in die Klinik nehmen. „Wir haben zwar ein Raucherzimmer für Patienten, die nikotinabhängig sind. Dort ist aber ein Feuerzeug in der Wand montiert“, erklärt Volk. Dass aber Zünder in die Klinik geschmuggelt werden, lasse sich nicht ausschließen. „Wir können ja keine täglichen Leibesvisitationen vornehmen“, erklärt der Direktor.

Pfleger handelten mit großer Umsicht

Bei dem Brand hatten die Pfleger mit großer Umsicht mehr als 60 Patienten in Sicherheit gebracht, die sich in dem dreigeschossigen Gebäude befanden. „Unser Dank gilt der Feuerwehr, dem Rettungsdienst und vor allem unserem Fachpersonal, das unter Einsatz des eigenen Lebens besonnen gehandelt hat“, erklärt Dr. Jörg Hilger, der Kommissarische Ärztliche Direktor der Stiftung Tannenhof.

Zudem traten in der Nacht zum Samstag zahlreiche Mitarbeiter aus der Freizeit außerplanmäßig ihren Dienst an, um ihren Kollegen zu helfen. Auch ihnen, so macht Dietmar Volk deutlich, gebühre große Anerkennung.