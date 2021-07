Tannenhof baut zwei Wohnstätten

Projekt

+ © Roland Keusch Pfarrer Uwe Leicht, Sieglinde Rühl-Schulz und Dietmar Volk (v.l.) auf dem Parkplatz an der Remscheider Straße. Hier bereitet ein Bagger einer der beiden geplanten Wohnstätten das Baufeld. Die zweite Wohnstätte entsteht im Bereich, der ganz links im Bild zu sehen ist und grenzt an das weiße Brüderhaus. © Roland Keusch

Startschuss für weitreichenden Umbau in Lüttringhausen ist gefallen. Die Stiftung investiert rund 16 Millionen Euro in drei Projekte.

Von Tristan Krämer

Bis jetzt zeugt nur ein Bagger auf dem Parkplatz an der Remscheider Straße davon, was in den kommenden eineinhalb Jahren auf dem Gelände der Stiftung Tannenhof passieren wird. Das große Baustellengerät gibt, indem er die asphaltierte Fläche aufreißt, gewissermaßen den Startschuss zum Bau von zwei Wohnstätten.

In ihnen sollen ab dem Sommer 2018 insgesamt 36 Bewohner leben. Und zwar jene, „die nicht gerade auf der Sonnenseite des Lebens stehen“, wie es Pfarrer Uwe Leicht bei einem Pressegespräch am Dienstag sagte. Psychisch stark beeinträchtigte Menschen, die außerordentlich hohen Betreuungsbedarf haben. Ehemals schwer Drogenabhängige etwa.

„Diese Menschen müssen individuell betreut werden“, sagte Sieglinde Rühl-Schulz, Einrichtungsleitung des Integrationswohnverbunds. Entsprechend hoch ist ihr Betreuungsschlüssel.

Nötig geworden sei der Neubau und damit „das wichtigste Vorhaben im Bereich Integration“, so der Kaufmännische Direktor der Stiftung Tannenhof, Dietmar Volk, weil die bisherigen Räume nicht mehr zeitgemäß sind. Mit den neuen, mehr als sieben Millionen Euro teuren Gebäuden will sich die Stiftung auch auf die Regelungen des Wohn- und Teilhabegesetzes ausrichten. Danach sind etwa Einzelzimmerquoten und Raumgrößen geregelt.

Mit dem Bau beauftragt wurde die BFT Planung GmbH aus Aachen. „Sie hat schon Erfahrung mit Gebäuden für psychisch Beeinträchtigte“, erklärte Volk. Denn die Vorschriften sind detailliert: „Es darf beispielsweise keinen Raum geben, indem die Fenster nach Norden ausgerichtet sind. Weil es dann zu wenig Sonneneinstrahlung gäbe, und das die Therapie beeinträchtigt“, erklärte Uwe Leicht.

Doch genau auf diese Therapie sind die beiden Gebäude ausgerichtet. Sie sollen die dort lebenden psychisch behinderten Menschen baulich dabei unterstützen, sich irgendwann wieder in die Gesellschaft eingliedern zu können. Und zwar in allen Bereichen wie Wohnen, Arbeit, Freizeit oder sozialen Beziehungen.

Apartments trainieren das „Draußen sein“

So ist sowohl die Wohnstätte, die parallel zur Remscheider Straße auf der bisherigen Parkfläche entsteht als auch das zweite, dahinter geplante, parallel zum Verwaltungsgebäude liegende Haus in U-Form angeordnet. In den jeweiligen Innenhöfen stehen den Bewohnern viel Grün und Terrassen zur Verfügung. Der Bereich bleibt zum eigenen Schutz der psychisch Beeinträchtigten jedoch abgeschlossen.

Im Inneren setzt die Stiftung Tannenhof eine Art WG-Prinzip. „Durch die Einzelzimmer hat jeder Bewohner seinen eigenen Rückzugsraum. Aber in gemeinsamen Aufenthaltsbereichen kommt auch der soziale Kontakt nicht zu kurz“, erklärte Rühl-Schulz. Dies sei wichtig, „denn wenn sich die psychisch Kranken nur zurückziehen, birgt das neuen Konfliktstoff“, erläuterte Uwe Leicht. In einem Teil der zweiten Wohnstätte, die an das Brüderhaus angrenzt, sind zudem vier Trainingsapartments untergebracht. „Hier trainieren die Bewohner das ,Draußen sein’“, beschrieb Rühl-Schulz den Hintergrund.

Die Apartments sind vom Rest der Wohnstätte abgegrenzt und bilden für die psychisch Erkrankten gewissermaßen den Zwischenschritt zwischen dem Leben in Betreuung und der angestrebten Integration in die Gesellschaft. Im Brüderhaus werden tagesstrukturierende Maßnahmen angeboten. „Schon zwei Arbeitsstunden am Tag sorgen für klare Strukturen“, sagte Rühl-Schulz.

Derweil werden die rund 80 Parkplätze an der Remscheider Straße bereits jetzt schmerzlich vermisst. Hier schafft die Stiftung Abhilfe: Auf dem Gelände sowie mit einem neuen rund drei Millionen Euro teuren Parkhaus – angrenzend an die August-Erbschloe-Straße. „Am Ende haben wir 283 Stellplätze“, sagte Dietmar Volk. Das Parkhaus, das im Frühjahr 2018 auf dem derzeitigen Gelände des Zentrums für Arbeitstherapie und Berufliche Integration stehen soll, darf auch die Öffentlichkeit – gegen Gebühr – nutzen.

WEITERE PLÄNE VERWALTUNGSGEBÄUDE Das Haus an der Pforte wird baulich fit gemacht. Einige, nicht unter Denkmalschutz stehende Gebäudeteile werden abgerissen und durch einen neuen Anbau ersetzt. Zudem entstehen ein barrierefreier Zugang und ein weiterer Fluchtweg. Kosten: Zwei Millionen Euro. HEIM An der Ecke Barmer-/Beyenburger Straße in Lüttringhausen ist eine weitere Wohnstätte geplant. Die Stadt will die Fläche für ein eventuell nötiges Flüchtlingsheim vorhalten. Dietmar Volk: „Wir halten an unseren Plänen fest. Ohne aber die verschiedenen Nutzungen gegeneinander auszuspielen.“

Hier im Süden des Tannenhofs ergänzt ab Herbst 2018 im Erdgeschoss des Georg-Hafner-Haus zudem eine neue Krankenhausstation sowie eine neue Sporthalle das therapeutische Angebot der Stiftung. Kostenpunkt: Rund vier Millionen Euro.