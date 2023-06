Tanken am Rastplatz Remscheid ist besonders teuer

An der Remscheider Autobahnraststätte West zahlen Pendler besonders viel für Benzin und Diesel verglichen zu Tankstellen in der Stadt.

Der ADAC hat die Spritpreise an Autobahn-Raststätten mit den Kosten an der jeweils nächstgelegenen Tankstelle abseits der Autobahn verglichen.

Remscheid. Die Raststätte Remscheid-West an der Autobahn A1 ist bundesweiter Spitzenreiter im negativen Sinn. Dort kostet der Liter E10 53,4 Cent mehr als an der nächstgelegenen Tankstelle abseits der Autobahn. Das geht aus einer Erhebung des ADAC hervor.

Der Automobil-Club hat nach eigenen Angaben im März an sieben Autobahntankstellen in NRW die Spritpreise mit den Kosten an der jeweils nächstgelegenen Tankstelle abseits der Autobahn verglichen. Im Durchschnitt läge die Preisdifferenz zwischen Autobahn und Stadt bei E10 bei 44,4 Cent, bei Diesel bei 40,6 Center pro Liter.

