General-Anzeiger digital: Viel Lesestoff für den Sonntag

Das E-Paper erscheint auch sonntags – nach der tollen Resonanz zum Start jetzt die zweite Ausgabe lesen.

Den RGA auch am Sonntag lesen, ganz ausgeruht und mit frischen Inhalten: Das ist seit einer Woche möglich. Mit dem E-Paper-Magazin „RGA am Sonntag“ liefert der Remscheider General-Anzeiger jetzt auch am siebten Tag der Woche Lesestoff. Ihr großes Interesse und die vielen positiven Reaktionen zur ersten Ausgabe freuen uns sehr.

Das sind die Themen der zweiten Ausgabe

In der zweiten Ausgabe von „RGA am Sonntag“ liefern wir Ihnen mit unserem Partner RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND) wieder Reportagen, Analysen, großformatige Fotos aus dem Bergischen, Deutschland und der Welt - zu lesen schon heute ab 22 Uhr.

Diesmal geht es unter anderem um den Menschheitstraum vom ewigen Leben: Werden wir bald 140 Jahre alt? Ein amerikanisches Biotech-Unternehmen hat es geschafft, die biologische Uhr zurückzudrehen – zunächst bei Mäusen. Aber: Lässt sich der Effekt auch auf den Menschen übertragen? Ist es bald ganz normal, ein Alter von 100 oder 140 zu erreichen? Nicht nur Kinder und Enkel aufwachsen zu sehen, sondern auch Ur- und Ururenkel? In der Titelgeschichte werfen wir einen Blick in die Forschungslabore und ordnen den Stand der Dinge ein.

Mit dem Eurovision Song Contest ESC steht am Wochenende das weltweit wohl größte TV-Event an – und dabei geht es um so viel mehr als Musik. Ausgetragen wird der ESC aufgrund der politischen Lage in Liverpool, eigentlicher Gastgeber aber ist Vorjahressieger Ukraine. Kann der ESC Europa einen? Über diese Frage diskutieren zwei unserer Autoren auf der Pro- und Contra-Seite.

Unsere Kollegen aus der Sportredaktion liefern aktuell die Samstags-Ergebnisse vom Fußball. Und sie spüren der Frage nach, warum Timo Werner trotz guter Leistungen immer wieder umstritten ist.

Ein Interview zum „Mythos Mutterinstinkt“ zeigt die Zeit nach der Geburt aus wenig rosiger Perspektive. Zudem geht es um Sylt, die Türkei, Israel und die Rolle der USA im internationalen Sportgeschehen. Dazu liefern wir tolle Wanderrouten aus dem Bergischen Land - viel Lesestoff also für den Sonntag!

So lesen Sie „RGA am Sonntag“

Und wo finden Sie das E-Paper-Magazin „RGA am Sonntag“? Kunden und Kundinnen, die bereits ein RGA-E-Paper-Abo besitzen, finden die zweite Ausgabe in der gewohnten Übersicht Ihrer App und am Pc.

Falls Sie noch keinen E-Paper-Zugang haben, folgen Sie dem Link www.zeitungsvorteil.de/leseprobe und nutzen Sie das E-Paper samt „RGA am Sonntag“ vier Wochen lang kostenfrei und unverbindlich. Zum Start gibt es übrigens ein iPad zu gewinnen.