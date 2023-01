Tag der offenen Tür im GBG

Dieser Tag richtet sich in erster Linie an die Eltern der Kinder, die in diesem Jahr auf die weiterführende Schule wechseln. Los geht es mit einer Einführung um 9 Uhr in der Aula, danach gibt es „Schnupperunterricht“, Führungen durchs Gebäude und die Gelegenheit, mit Lehrern und Lehrerinnen und Vertretern der SV ins Gespräch zu kommen. Zum Abschluss gibt es eine Aufführung der Theater-AG in der Aula. -wey-