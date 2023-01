Tag der Vereine: Jetzt noch anmelden

Bis diesen Freitag, 3. Februar, können sich Vereine per E-Mail verbindlich anmelden. Nach der Corona-Pause soll die Veranstaltung am 3. September dafür sorgen, dass sich Ehrenamtliche mit ihren Angeboten auf dem Theodor-Heuss-Platz und auf der Alleestraße an Ständen und auf einer Bühne präsentieren können. -lho-