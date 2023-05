Tag der Arbeit: Hunderte folgen Solidaritätsaufruf

Das Motto des Maifeiertages in Remscheid lautete „Ungebrochen solidarisch“.

Von Peter Klohs

Remscheid. Der Tag der Arbeit, der 1. Mai, wurde auch in der Werkzeugstadt Remscheid gebührend gefeiert. Hunderte Menschen kamen auf dem Rathausplatz zur Maikundgebung zusammen. Ein Rahmenprogramm sorgte für Kultur, und auch die leiblichen Genüsse wurden befriedigt. In den vergangenen Jahren fand die Veranstaltung aus bekannten Gründen in einem kleineren Rahmen statt. Aber am Montag gab es wieder ein reichhaltiges Programm für Jung und Alt, Kulinarisches aus aller Herren Länder und einen Hauptredner mit Gewicht.

Das Motto des Maifeiertages lautete: „Ungebrochen solidarisch“ und wies auf die vielfältigen Gründe hin, warum Solidarität insbesondere in den „verflixt komplizierten Zeiten“ (OB Mast-Weisz) so wichtig ist. Das geht, so der Oberbürgermeister in seiner Rede weiter, von den Rechten der in Betrieben und Unternehmen angestellten Beschäftigten, über die 1400 ukrainischen Flüchtlinge, die in Remscheid Sicherheit vorgefunden haben bis zum vielschichtigen Kampf um den Erhalt der Demokratie. „Wir würden als Stadt sehr gerne noch mehr helfen als ohnehin“, bekundete der OB, „aber wir haben einen 600-Millionen-Euro-Klotz am Bein.“

Nur in einem Punkt verweigerte Mast-Weisz Solidarität: In der wortlosen Hinnahme des Treibens der rechtsgerichteten Parteien. Die seien keine Alternative, sie seien eine Schande für Deutschland.

+ Nach einem Gottesdienst in der Stadtkirche zog der Demonstrationszug zum Rathaus, wo die Kundgebung stattfand. © Doro Siewert

Apropos Parteien: Fast alle der demokratischen Parteien waren mit Ständen auf dem Rathausplatz vertreten. Für die CDU war die Christlich-demokratische Arbeitnehmerschaft (CDA) dabei, SPD, Grüne und Linke ebenso, nur die Freien Demokraten glänzten durch Abwesenheit. Sport- und Elternvereine hatten Stände neben Remscheid Tolerant, der Verbraucherzentrale und der Tafel aufgebaut, ein buntes und zumeist fröhliches Treiben mit vielen Fahnen und Bannern, auf denen das Motto des Tages, aber auch „Gleichberechtigung auf dem Arbeitsmarkt – ohne Kita wird das nichts“ zu lesen war. Die Trommler der Samba-Gruppe Apito Fiasko heizten die Kundgebung musikalisch an.

Anders als in Wuppertal kam es dabei zu keinen nennenswerten Einsätzen der Polizei.

Hauptredner war Mohamed Boudih, Landesbezirksvorsitzender der Gewerkschaft Nahrung – Genuss – Gaststätten (NGG), der in seiner halbstündigen und lautstarken Rede einen weiten Bogen schlug. „Das ist unser Tag“, rief er den zahlreichen Gästen auf dem Rathausplatz zu, „das ist unser Feiertag der Demokratie. Er legte großen Wert darauf, soziale Gerechtigkeit herzustellen und die gesellschaftpoltischen und arbeitsrechtlichen Errungenschaften der vergangenen Jahre zu behalten. „Das ist auch in einem reichen Land wie Deutschland und im Jahr 2023 nicht selbstverständlich. Das haben aber unsere Eltern und Großeltern unter Opfern erkämpft. Das muss erhalten bleiben.“

Mohamed Boudih (NGG): „Es gibt noch viel zu tun“

In seiner Rede thematisierte Boudih die gewerkschaftliche Sicht auf Arbeitsbedingungen, auf Arbeitsrechte und soziale Schieflagen. In scharfen Tönen griff er den Bundesfinanzminister wegen seiner fehlenden Empathie in Bezug auf die Kindergrundsicherung an und betonte die ungebrochene Bereitschaft, sich solidarisch an der Seite derer zu stellen, die Hilfe bedürfen. Wie kurz zuvor der Oberbürgermeister bezeichnete Boudih die rechtsextremen Parteien als „Schande“. Er schloss seine Rede mit der Versicherung, sich stets für faire Löhne und gegenseitige Wertschätzung einzusetzen. „Es gibt noch viel zu tun.“

Nach weiteren Reden und Grußworten konnte man sich nach mehr als einer Stunde den kulinarischen Genüssen von Bratwurst bis spanischen Spezialitäten und interessanten Gesprächen widmen.

Feiertag

Der 1. Mai ist seit 1933 ein gesetzlicher Feiertag. Die entsprechende Anordnung der Nationalsozialisten wurde nach dem 2. Weltkrieg durch den Alliierten Kontrollrat bestätigt. Hauptbestandteil und Mittelpunkt sind die Maikundgebungen.