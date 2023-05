Tänzer setzen Töne perfekt in Bewegung um

Compagnie Linga gastierte im Teo Otto Theater.

Von Sabine Naber

Remscheid. Ist es Musik oder nur ein immer gleichbleibendes Geräusch, das die Tänzerinnen und Tänzer auf die Bühne schwärmen lässt? Sie bewegen sich wie Vögel oder Fische oder Insekten, die sich nur in einer wogenden Welle fortbewegen können. Oder wollen. Erst auf kleinem Raum, dann gehört ihnen die ganze Bühne. Sie tanzen absolut synchron, bewegen sich harmonisch zu den ungewohnten Klängen, die an- und abschwellen, laut und schnell werden oder auch wie ein donnernder, regelmäßiger Herzschlag klingen können. Bis es plötzlich hart klackt und sie ihre Köpfe blitzschnell in eine Richtung bringen. Oder die Arme hochreißen oder sich wie ein Kreisel auf dem Boden drehen. Nie aber zweifelt man daran, dass sie zusammenhalten, eins sind. Und bleiben wollen.

Tanzgruppe tourt international mit großem Erfolg

Es ist eine beeindruckende, großartige Tanzperformance, der die Tanzgruppe Compagnie Linga aus der Schweiz den passenden Namen „Flow“ gegeben hatte. Das überwiegend junge Publikum im Teo Otto Theater ist begeistert, stehende Ovationen und Bravo-Rufe am Ende der einstündigen Vorstellung machen es am Mittwochabend deutlich. Die Livemusik – es sind Rhythmen des traditionellen koreanischen Geomungo, einer Art Zither, die mit elektronischen Klängen unterlegt wird – lässt die moderne, außergewöhnliche Choreographie noch innovativer erscheinen. Eine breite, lange Lichtscheibe bewegt sich über den Köpfen der sieben Tanzenden, taucht sie mal in rotes, mal in weißes, mal in hellblaues Licht. Einer nach dem anderen wird hochgehoben, auf den Händen getragen, bevor alle wie in Zeitlupe auf den Boden sinken, wieder aufspringen und mit kleinen Hüpfern vorwärtsspringen. Mit einem Geigenbogen werden Saiten auf diesem klangvollen Instrument angeschlagen, aber auch Percussion ähnliche Töne sind zu hören. Die vier Tänzerinnen und drei Tänzer setzen sie perfekt in Bewegung um.

Seit rund 25 Jahren produziert diese Schweizer Compagnie Linga Tanzstücke in Zusammenarbeit mit Künstlern verschiedener Nationen. Sie tourt in der Schweiz und international mit großem Erfolg.