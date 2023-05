Symphoniker per Livestream schauen?

Remscheid. Dank einer Förderung des Landschaftsverbands Rheinland und in Kooperation mit den VR-Experten von EXCIT3D hat das Theatermanagement der Stadt Solingen beim Philharmonischen Konzert der Bergischen Symphoniker am Dienstag erstmals VR-Brillen eingesetzt und einen Livestream per App ermöglicht. Auch beim 10. Philharmonischen kommt die neue Technik mit zwei 360-Grad-Kameras zum Einsatz.