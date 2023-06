Dieb versetzt Detektiv einen Kopfstoß

Ladendiebstahl

+ © Christian Beier Der Dieb sitzt nun in U-Haft. © Christian Beier

Dienstagnachmittag kam es zu einer Auseinandersetzung zwischen einem Dieb und einem Ladendetektiv.

Remscheid. Zu einem Gerangel zwischen einem mutmaßlichen Dieb (41) und einem Ladendetektiv (26) kam es am Dienstagnachmittag in einem Supermarkt auf der Alleestraße. Wie die Polizei am Donnerstag berichtete, hatte der 41-Jährige das Geschäft verlassen wollen, ohne die Waren bezahlt zu haben, die sich in seiner Tasche befanden. Er hatte dort bereits Hausverbot.

Der Detektiv stoppte den Mann. Der 41-Jährige soll dem Detektiv daraufhin einen Kopfstoß versetzt haben. Die Polizei konnte den Dieb fassen. Er sitz in U-Haft.

Mehr Polizeimeldungen aus Remscheid und der Region gibt es hier.